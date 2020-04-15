Avrupa Parlamentosu AİHM'ni göreve çağırdı

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor ile Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye Karma Parlamento Komitesi Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky imzalı bir açıklama yayınladı:







İşte çıkartılan eşitsiz infaz yasası ile ilgili Avrupa Parlamentosunun açıklaması:





"Türk Parlamentosu'nun 90.000 mahkumun serbest bırakılmasına izin veren ancak siyasi faaliyetleri ve mahkeme öncesi tutukluluk halindeki vatandaşları hariç tutulan yasal düzenlemeler büyük bir hayal kırıklığıdır. Türk Parlamentosu'nun adil, sorumlu davranmalıdır .Aşırı kalabalık Türk hapishanelerinde Covid 19 salgınında hayatını kaybetmekten kurtaracak, ayrımcılıktan uzak ve özellikle haksız yere tutuklanan , siyasi nedenlerle hapsedilenler için bir yasaya ihtiyaç vardı. Bunun yerine Türkiye'deki iktidar partileri gazetecileri,İnsan hakları savunucuları ve ölümcül hastalık riski olanları bunun dışında tuttu.





AB ve üye ülkeleri bu sorunu her seviyedeki Türk meslektaşlarıyla ele almalıdır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini, Türkiye'de siyasi nedenlerle hapsedilen ve alıkonulan vatandaşların davalarında gerekli kararları hızlandırmaya , aynı zamanda aşırı kalabalık Türk hapishanelerinde salgın riski göz önüne alındığında hayat kurtarmaya da çağırıyoruz.







COVID-19 salgını ile mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğumuzu, bu zor zamanlarda Türk halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Türkiye'nin, İtalya ve İspanya gibi AB ülkeleri de dahil olmak üzere yabancı ülkelere Türkiye'nin tıbbi desteğine yardım etmeye ve içtenlikle takdir etmeye hazır olduğunu biliyoruz.





AB'nin Türkiye'yi de virüsle mücadelesinde desteklemeye hazır olduğunu yineliyoruz. Bu konuda demokratik ve ayrımcı olmayan bir şekilde birlikte mücadele etmek istiyoruz, siyasi görüşlerinden, bağlılıklarından veya mahkumiyetlerinden bağımsız olarak tüm vatandaşların hayatlarını kurtarıyoruz. ”







