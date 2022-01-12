Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli öldü

Avrupa Parlamentosu Başkanının bağışıklık sistemiyle ilgili “ciddi bir komplikasyon”dan sonra vefat ettiği duyuruldu. Avrupa Parlamentosu (AP), pazartesi günü David Sassoli’nin 26 Aralık’ta hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı, 2 haftadan fazla bir süredir sağlık durumu ciddiyetini koruyordu.



Evli ve 2 çocuk babası olan Sassoli eylül ayında zatürreye yakalanmıştı ve bunun yanında ciddi birçok hastalıkla daha mücadele ettiği biliniyordu. Daha önce de birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Gazetecelik kariyeri de bulunan ve daha önce muhabirlik ve televizyon haber spikerliği yapan AP Başkanı’nın görev süresinin dolmasına çok az süre kalmıştı. İlk olarak 2009 yılında Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen Sassoli, 2014’te bir kez daha seçilmiş ve Parlamento başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı. 2019 yılında Avrupa Parlamentosu Başkanı seçilen Sassoli 2.5 yıllık görev süresini doldurmaya günler kala hayatını kaybetti. Sassoli, yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını duyurmuştu.



AP Başkanının ölümünün ardından birçok taziye ve övgü mesajları yayınlandı. Avrupa Komisyonu, AB bayraklarının “Avrupa Parlamentosu’nun seçkin Başkanı, tutkulu Avrupalı ve gururlu İtalyan David Sassoli’nin anısına” yarıya indirildiğini duyurdu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “samimi ve tutkulu bir Avrupalı. Onun insani sıcaklığını, cömertliğini, samimiyetini ve gülümsemesini şimdiden özlüyoruz” derken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Büyük Avrupalı ve gururlu bir İtalyan’ın acı kaybından derin bir üzüntü duyduğunu” söyledi.