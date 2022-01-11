Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti. Sassoli'nin sözcüsü Roberto Cuillo, 65 yaşındaki siyasetçinin İtalya’nın kuzeyindeki Aviano’da Salı sabahı hayata veda ettiğini açıkladı.





Aviano'daki Centro di Riferimento Oncologico Hastanesi, Sassoli’nin ölümüne dair ayrıntıları açıklamadı. Sözcü Cuillo cenazenin detaylarının daha sonra açıklanacağını duyurdu.





Avrupa Parlamentosu'ndan bir sözcü Pazartesi günü Sassoli’nin İtalya'da bir hastanede tedavi gördüğünü duyurmuştu. Tedavinin "bağışıklık sistemindeki bir bozukluktan kaynaklanan ciddi bir komplikasyon nedeniyle gerekli olduğu" açıklanmıştı.





Noel’den sonra hastaneye kaldırıldı

Demokratik Parti üyesi olan Sassoli, Avrupa Parlamentosu'na göre 26 Aralık’ta tedavi görmeye başlamış, bütün randevuları iptal edilmişti.





Hastanede bulunduğu daha önce açıklanmayan Sassoli, Ekim ayında da ateşi olduğu için parlamentonun bir oturumuna katılamamıştı. Sigara içen Sassoli, Eylül 2021'de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, daha önce de lösemi tedavisi görmüştü.





Gazetecilikten siyasete

Televizyon gazeteciliğinden gelen Sassoli, 2009 yılında Demokrat Parti'ye katılarak siyasete atılmıştı. Sassoli, örgütlenme anlayışı, ekibinin uzaktan çalışmaya gösterdiği dikkat, uzaktan oylama sistemi ve seçilmiş yetkilileri Strasbourg'a geri getirmek için Fransızların baskısına direnmesiyle parlamentonun saygısını kazanmıştı.





Pandemi sırasında dayanışmanın bir işareti olarak, terkedilmiş parlamento binalarını ihtiyaç sahibi ailelere yemek hazırlamak ve Covid-19 testi yapmak için kullanılabilir hale getirmişti.





Floransa'da 30 Mayıs 1956 tarihinde doğan Sassoli, siyaset bilimi eğitimi aldı. Daha sonra gazete ve haber ajanslarında görev alan Sassoli, 1992 yılında RAI televizyonunda çalışmaya başladı. İki çocuk babası Sassoli RAI televizyonunda akşam haberlerini sunarak milyonlarca İtalyanın tanıdığı bir yüz haline gelmişti.