Avrupa Parlamentosu Brexit'i onayladı: Son 24 saat

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamada Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması büyük çoğunlukla kabul edildi. Tüm formalitelerin tamamlanmasının ardından taraflar cuma günü yollarını ayıracak.





30 Ocak'ı 31'e bağlayan gece yarısı tüm Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki Birleşik Krallık bayrakları kaldırılacak, 1973 yılında başlayan birliktelik formalitede son bulacak. Ancak tarafların bağlarını tamamen kesmesi en az 11 ay sürecek.





Ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasına onay veren AP'de daha sonra, meclisteki görevleri sona eren Birleşik Krallık vekilleri için veda partisi düzenlenecek. AP'de ofislerini toplayan 73 vekilden bazıları oylama öncesinde mecliste son konuşmalarını yaptı.





Birleşik Krallık'ta Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda sandıktan yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı çıkmıştı.





İki başbakanı istifaya sürükleyen Brexit süreci ikinci ertelenmiş, Brüksel'de Londra'nın vardığı anlaşmalar çok kez Westminster parlamentosundan geri dönmüştü.





En son 12 Aralık'ta düzenlenen erken genel seçimlerde tarihi başarı elde eden Başbakan Boris Johnson'ın çoğunluğu elde etmesiyle Brexit anlaşmasının önündeki engeller kalkmıştı.