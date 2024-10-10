Avrupa Parlamentosu 'Hamas'a destek' gerekçesiyle Antep'teki üniversitenin hibesini kesti

Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyeleri, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şeymus Demir’in Hamas lideri İsmail Heniyye’nin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmasını gerekçe göstererek üniversitenin Erasmus Programı ve 250 bin euroluk hibe programından çıkarılması için başvuru yaptı.







Parlamentoda yapılan görüşmelerin ardından GİBTÜ ile ilgili karar çıktı. GİBTÜ, 250 bin euroluk hibe programından çıkarıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre sağ görüşlü AP üyesi Fabrice Leggeri, GİBTÜ ile ile ilgili kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Leggeri yaptığı açıklamada, “Hamas'a destek veren Gaziantep Türk Üniversitesi'ne verilen 250 bin avroluk hibe, müdahalelerimiz sayesinde nihayet bugün geri çekildi. Peki daha kaç skandal hâlâ gözden kaçıyor? Artık Avrupa Komisyonu'nun gözlerini açmasının ve Avrupalıların parasının barbarlığı finanse etmeyi bırakmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.





İptal kararı üzerine görüştüğümüz Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yetkilileri şuanda resmi açıklama yapmayacaklarını, süreci YÖK ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte takip ettiklerini belirttiler.





Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin hibe projesi geçtiğimiz eylül ayında kabul edilmişti.