Avrupa Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı

DW'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne katılımını onayladı. Böylece AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne katılım süreci altı yılın ardından tamamlanmış oldu.



Sözleşme, AB Konseyinin onayının ardından AB müktesebatına dahil edilecek ve sözleşmeyi onaylamayan üye ülkeler için de bağlayıcı olacak.



AB, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin yasal olarak bağlayıcı ilk uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi'ni 13 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştı. AB ülkelerinin tamamı 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış ve 21 ülke meclis onay sürecini tamamlamıştı. Ancak Macaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Çekya'nın imza atmalarına rağmen meclisten geçirmemeleri nedeniyle Sözleşme yürürlüğe sokulamıyordu.



AB Adalet Divanı'nın 6 Ekim 2021 tarihli bilirkişi raporunda, Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi'ni tüm üye devletlerin onayı olmaksızın onaylayabileceğini teyit etmesi ise sürecin gidişatını değiştirdi. Adalet Divanı raporunda, AB'nin sözleşmeye katılımında uygun bağlamın, iltica ve suç vakalarında hukuki iş birliği ile AB kurumları ve kamu yönetiminin yükümlülükleri alanında olacağı belirtilmişti.



AP'den 6 ülkeye çağrı



AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmasının üye devletleri sözleşmeyi onaylamaktan muaf tutmadığına vurgu yapan Avrupa Parlamentosu üyeleri, sözleşmeyi henüz onaylamayan Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya'yı gecikmeksizin meclis onay sürecini tamamlamaya çağırdı.



AP üyesi Polonyalı siyasetçi Lukasz Kohut, "Cinsiyete dayalı şiddet Avrupa'da çözülmemiş en büyük güncel sorun. AB'de her üç kadından biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Yani yaklaşık 62 milyon kadın. Artık yeter" dedi.



AP üyesi ve raportör Arba Kokalari ise şöyle konuştu:



"AB, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti durdurmak, mağdurları korumak ve failleri cezalandırmak için adım atmalı ve sözden eyleme geçmelidir. AB'nin nihayet Avrupa'daki kadınların güvenliği ve temel özgürlükleri için gerekli adımları atıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Avrupa Parlamentosu'nun neredeyse on yıl süren baskılarının ardından şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesinde standartları yükseltecektir."

Türkiye çekilmişti



Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinin yanı sıra cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve ayrımcı uygulamalara son verilmesini öngörüyor.



İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucularının yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile çok sayıda Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri tepki göstermişti.

