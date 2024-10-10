Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan tren patlama sebebiyle boşaltıldı /10 Ekim 2024 22:19

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan tren patlama sebebiyle boşaltıldı

Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentindeki Genel Kurul toplantısının bitiminde Brüksel'e geri taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı.

Tren yolu şirketi Eurostar'dan alınan bilgiye göre, Strazburg-Brüksel seferini yapmak üzere hareket eden charter treninde kısa süre sonra teknik bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Bazı milletvekilleri olay nedeniyle sosyal medyada öfkeli paylaşımlarda bulundu.

AP Genel Kurulu ayda bir kez Brüksel yerine Strazburg'da toplanıyor. 7 Ekim'de başlayan oturumlar, bugün sona ermişti.

Daha önce de milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti. Bu durum sosyal medyada şakalara neden olmuştu.
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