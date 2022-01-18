Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Maltalı Roberta Metsola

Strazburg’da toplanan AP vekilleri Roberta Metsola’yı ilk turda başkan olarak seçtiler. Metsola 690 oydan 458’ini alarak açık ara farkla oylamayı kazandı. Kasım 2020’den beri Birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Metsola ve Başkan Sassoli’nin 11 Ocak’ta vefatından sonra Parlamento Başkan Vekili olmuştu.







2024 Avrupa Seçimlerinin ardından yeni bir Parlamento oluşturulana kadar, Başkan Metsola Parlamentoya liderlik edecek. Sosyal demokratlar ve liberaller, kürtaj konusundaki tartışmalı pozisyonlarına rağmen başkanlığın sorunsuz değişmesi için Metsola’ya oy verdiler.







1979’da Malta’da doğan Roberta Metsola, bugüne kadar seçilen en genç AP Başkanı olmasının yanı sıra, Simone Veil (1979-1982) ve Nicole Fontaine’den (1999- 2002) sonra Avrupa Parlamentosu’nun üçüncü kadın başkanı oldu.





Başkan Metsola, seçildikten hemen sonra Meclis’e hitaben şunları söyledi: “Başkan olarak yapmak istediğim ilk şey David Sassoli’nin mirasını düşünmek: o bir savaşçıydı; Avrupa ve bizim için, bu Parlamento için savaştı. […] Her zaman ortak değerlerimiz olan demokrasi, haysiyet, adalet, dayanışma, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve temel haklar için Avrupa’nın yanında yer alarak David Sassoli’yi Başkan olarak onurlandıracağım”.





“İnsanların projemiz için bir inanç ve coşku duygusunu yeniden yakalamalarını istiyorum. […] Bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde tutunan AB karşıtı anlatıya karşı savaşmalıyız. Pandemi sırasında daha da güçlenen dezenformasyon ve yanlış bilgi, iki yüzlülüğü ve milliyetçilik, otoriterlik, korumacılık, tecritçiliğin ucuz çözümlerini cazip kılıyor”.





Başkan Metsola, “Avrupa, hepimizin birbirimiz için ayağa kalkması ve insanlarımızı birbirine yaklaştırmasıyla ilgili. Bizi savaşın ve soykırımın küllerinden barışa, umuda ve refaha götüren kurucu anne ve babalarımızın ilkelerine sahip çıkmak hepimizin meselesidir. 22 yıl önce, Nicole Fontaine, Simone Veil’den 20 yıl sonra seçildi. Bir sonraki kadın burada durana kadar 20 yıl daha olmayacak” dedi.



