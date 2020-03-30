Avrupa Parlamentosu Üyeleri'nden Türkiye'ye cezaevi çağrısı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri'nden Çağrı:





"Türkiye'de halihazırda yüzlerce gazeteci, avukat, yargıç, savcı, politikacı, akademisyen, insan hakları savunucusu, sanatçı ve herhangi bir şiddet eylemi veya suç işlediğine dair kanıt olmadan cezaevinde bulunan yüzlerce gazeteci, avukat, yargıç, savcı, politikacı, akademisyen, sanatçı ve diğerleri bulunmaktadır. Onları erken tahliye tedbirlerinden muaf tutmak, kamu güvenliği için herhangi bir risk oluşturmadıkları için ağırlaştırılmış bir ceza ve haksız haksız muameleyi temsil edecektir. Türk makamlarını BM Yüksek Komiseri tarafından yapılan çağrıyı izlemeye ve sadece eleştirel veya muhalif siyasi görüşleri ifade ettiği için tutuklanan herkesi serbest bırakmaya çağırıyoruz ”



