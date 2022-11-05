Avrupa Parlamentosu: Yunanistan, dinleme skandalını seçim öncesi aydınlatsın

Atina’daki incelemelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan PEGA Raportörü Sophia In’t Veld, “Preditor” isimli casus yazılımı Yunanistan’da kimin, ne sebeple kullandığına dair net kanıt elde edemediklerini dile getirdi.





Net kanıtların bulunabilmesi için yetkililerin heyetle daha çok bilgi paylaşması gerektiğini belirten Veld, “Yapbozun tüm parçalarına sahip değiliz ancak birçok parçasına sahibiz.” dedi.





Veld, heyetin sadece Yunanistan değil, başka AB ülkelerinde de benzer incelemelerde bulunduğunu aktararak, “Bu durum, gelecek yıl (Yunanistan’da) yapılacak seçimlerden önce acilen ve tamamıyla aydınlatılmalı.” diye konuştu.





Ulusal hükümetlerin AB organlarında da temsil edilmesi nedeniyle ulusal seçimlerin aynı zamanda Avrupa seçimleri anlamına da geldiğini kaydeden Veld, “Bu nedenle (seçimler) özgür ve adil olmalı. Seçimlerden önce her tür şüphe bertaraf edilmeli.” ifadelerini kullandı.





Veld, ülke içindeki soruşturmayı yeterli bulmadığını, Yunan yetkililerin Europol ile de işbirliği yapmasından yana olduğunu ifade etti.





Heyet Başkanı Jeroen Lenaers ise hükümet yetkilileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve dinleme mağdurlarıyla görüştüklerini belirterek, “Birçok sorumuzun hala cevap beklediğini düşünüyoruz.” diye konuştu.





DİNLEME SKANDALI





Yunanistan muhalefet partisi Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Nikos Andrulakis, 28 Haziran’da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, “Predator” isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.







Nisanda ise Yunan gazeteci Tanasis Kukakis’in cep telefonunda casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis’in cep telefonunun 2021’de 10 hafta boyunca “Predator” isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.





Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki “dikkatsizlik” gerekçesiyle 5 Ağustos’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e istifasını sunmuştu.





“Predator” isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis’in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.





Eylülde ise ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Hristos Spirtzis, telefonuna casus yazılım programı “Predator” yükleme girişimi olduğu iddiasıyla Yunanistan Yüksek Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuştu.