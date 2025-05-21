Avrupa Parlamentosu'nda ''Huawei ve rüşvet' depremi

Söz konusu talep, üçü Avrupa Halk Partisi (EPP), biri Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve biri de Renew Europe'dan olmak üzere beş Avrupa Parlamentosu üyesi ile ilgili.



İddialara ilişkin soruşturma, iki ay önce Avrupa Parlamentosu ofislerinde yapılan aramaların ardından başlatıldı.



Belçika Savcılığı kara para aklama, organize bir suç örgütüne dahil olma ve aktif yolsuzluk şüpheleriyle sekiz kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Milletvekillerine yönelik suçlamalar, Huawei adına lobi faaliyetleri yürütmeleri ve şirketin lehine olan yasaları onaylamaları karşılığında yolsuzluk uygulamalarına karışmalarıyla ilgili.



Dokunulmazlığın kaldırılması talebi, bazı AB yetkilileri tarafından da teyit edildi. Skandala karışan milletvekillerinin tam listesi henüz açıklanmamış olsa da, bazı parlamenterler öne çıktı ve dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulduğunu doğruladı.



EPP'den İtalyan milletvekili Salvatore de Meo, Sosyalistlerden Maltalı milletvekili Daniel Attard ve Renew Europe'tan Bulgar parlamenter Nikola Minchev, Belçikalı yetkililer tarafından hedef alındıklarını doğruladı.



Minchev, "Bu, eski yardımcım hakkındaki soruşturmayla ilgili. Belçika savcılığı bana karşı herhangi bir suçlamada bulunmadı, ancak uygunsuz bir şey olup olmadığını kontrol etmek istiyor," dedi.



Minchev, biletleri Huawei ile bağlantıları olan eski yardımcısına bağlı bir kişi tarafından temin edilen bir futbol maçına katıldığını söyledi. Bulgar milletvekili biletleri kimin temin ettiğine dair herhangi bir bilgisi olduğunu reddetti.



"Belçikalı yetkililer uygunsuz bir şey olup olmadığını doğrulamak istiyor. Bu nedenle, konunun açıklığa kavuşturulması ve yetkisiz ya da yasa dışı herhangi bir faaliyetle ilgim olmadığının netleşmesi için dokunulmazlığımın mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasını talep ediyorum."



Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın çarşamba günü yapılacak genel kurul oturumunun açılışında skandala karışan milletvekillerinin tam listesini resmen açıklaması bekleniyor.