Silivri cezaevi Avrupa Parlamentosu'nun da gündeminde

Son birkaç hafta içerisinde İstanbul Silivri Cezaevinde korona vaka sayısında artış yaşandı. 100’e yakın vakanın yaşandığı iddia edilen cezaevindeki tutukluların yaşadığı insan hakları ihlalleri Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu toplantısında gündem oldu.





AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor toplantıda söz alarak Silivri Cezaevindeki korona nedeniyle yaşanan hak ihlallerini tartışmaya açtı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlıkları söz konusu olduğu için bu duruma özel olarak yaklaşılması gerektiğini ifade eden Amor, “Siyasi mahkûmların serbest bırakılmasını Covid-19 salgını gibi bir durumdan bağımsız olarak her zaman talep edebiliriz. Sanıyorum bu durumun sağlıkla ilgili bir konu olduğunu bilerek ele almamız ve birtakım ülkelerde olduğu gibi tutukluların ayrım yapılarak serbest bırakılmasına engel olmaya çalışmamız gerekiyor.” dedi.





“Siyasi mahkumlar genel olarak düşünce suçlularından oluşuyor” diyen Amor, “Vatandaşların güvenliği acısından herhangi bir risk oluşturmuyorlar ama buna rağmen hapiste tutuluyorlar. Dolayısıyla bu durumda bizim özellikle hapishanelerin sağlık durumlarına yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bugün mesela birçok düşünce suçlusunun bulunduğu Türkiye’deki Silivri Hapishanesiyle ilgili haberler aldım, 40’tan fazla vaka teşhis edilmiş. Bu şartlar altında büyük ihtimalle bütün tutuklular tehlike altındadır. Benim üzerinde ısrarla durmak istediğim nokta şu: Tutuklular arasında ayrım yapılmasına hayır! Siyasi tutukları hapiste tutarak isleri suçlardan dolayı toplum güvenliğin tehlikeye atacak insanların salıverilmesine hayır!” ifadesini kullandı.





“Ayrıca bir de tedbir amaçlı tutuklular var ki bu kişiler hükümlü değiller” diyen Amor, “Teknik olarak masum kabul edilebilirler. Dolaysıyla eğer yargı sürecini hapishane dışında geçirmelerini gerektiren geçerli bir durum varsa bu tedbir amaçlı tutuklular için uygulanmalıdır ki zaten bu uygulama birçok ülkeniz ceza infaz sisteminde var.” dedi.