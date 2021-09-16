Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Parlamentosu'nda yeni Brexit kararı /16 Eylül 2021 00:27

Avrupa Parlamentosu'nda yeni Brexit kararı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan görüşmede Brexit'in etkilerine karşı kullanılmak üzere 5 milyar Euro'luk fonun onaylandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerine Brexit'in etkilerine karşı kullanılmak üzere 5 milyar Euro'luk fonun oluşturulmasına onay verdi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla kurulacak fon görüşüldü.

AP milletvekilleri, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için 5 milyar Euro'luk fon kurulmasını 652 "Evet", 32 "Hayır" ve 11 "Çekimser" oyla kabul etti.

Söz konusu fonun 1,6 milyar Euro'luk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar Euro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere ve yerel topluluklara destek sağlayacak.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar Euro, Hollanda'ya 810 milyon Euro, Fransa'ya 670 milyon Euro, Almanya'ya 590 milyon Euro ve Belçika'ya 350 milyon Euro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor.

Söz konusu fonun yürürlüğe girmesi için AB Konseyince de resmen onaylanması gerekiyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.
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