Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk skandalı büyüyor



AP'nin Yunanlı vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Eva Kaili





AB tarihinde eşi ender görülen bir yolsuzluk operasyonu başlatan Belçika polisi, Cumartesi gecesi de, "yasadışı lobicilik faaliyetleri" iddiasıyla Belçikalı AP milletvekili Marc Tarabella'nın evine baskın düzenleyince skandalın boyutu büyüdü.Yolsuzluk operasyonu, AP içinde tam bir deprem etkisi yaparken, Parlamento Başkanı Roberta Metsola, Kaili'nin Başkan Yardımcılığı görevini askıya alarak, grup başkanlarını pazartesi günü acil toplantıya çağırdı.Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı sırada; üstelik AB'nin Rus gazına alternatif aradığı bir sırada Doha yönetimi ile arasını iyi tutmaya çalıştığı bir dönemde patlak veren skandal, Brüksel-Doha ilişkilerini gerdi.Belçika polisi, Cuma günü, AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'de, 16 adrese baskın düzenleyerek, AP'nin Yunanlı vekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Eva Kaili, eşi Francesco Giorgi, eşinin danışmanlık yaptığı AP eski milletvekili İtalyan politikacı Pier-Antonio Panzeri ile 2 şahsı daha tutukladı.Polis, AP milletvekili Eva Kaili'nin evinde çanta içinde 600 bin Euro nakit para buldu. Yunan parlamentere "evinde bulduğu paralarla" suç üstü yapıldığını kaydeden Federal savcılık, Kaili'nin milletvekili dokunulmazlığından yararlanamayacağına hüküm getirdi.İlk ifadelerin alınmasının ardından Federal Savcılık, pazar günü; "suç örgütüne üye olma, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamasıyla; Kaili, Giorgi ve Panzeri'yi cezaevine gönderdi. Son 48 saatte tutuklanan 6 kişiden 2'si ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.Belçika basınına göre, 44 yaşındaki eski TV sunucusu Eva Kaili'nin babası da, şüpheler ışığında göz altına alındı. İtalyan eski vekil Panzeri'nin eşi ve kızı da tutuklama emriyle harekete geçen İtalyan polisi tarafından İtalya'da tutuklandı.İddia makamına göre Katar, "önemli" meblağlar ya da "pahalı hediyeler" vererek, Dünya Kupası karşılaşmaları öncesi, uluslararası imajını geri kazanmak için Parlamentoyu etkilemeye çalıştı.Kaili, binlerce işçinin öldüğü stadyum inşaatındaki çalışma koşullarıyla ilgili uluslararası toplumda dile getirilen endişelere rağmen, Kasım ayı başında ülkenin çalışma bakanıyla görüştükten sonra Katar'ı "çalışma haklarında öncü ülke" olarak nitelendirdi. Eva Kaili, Katar Çalışma Bakanı'nın huzurunda "emirliğin bu sektördeki reformlarını memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi.AB'nin Doha Büyükelçisi Cristian Tudor, bu görüşmeyi Twitter hesabından paylaştı. Eva Kaili, 22 Kasım'da Avrupa Parlamentosu kürsüsünden "Katar işçi hakları açısından liderdir" deyince AP içinde şüpheler yükselmeye başladı. Liberal gruptan milletvekili Fransız Pierre Karleskind, Cumartesi günü Twitter hesabından "Artık anlamaktan korkuyorum..." mesajını paylaştı.Avrupa'nın merkezindeki bu yolsuzluk soruşturması büyürken, Pazar günü Belçika polisinin yolsuzluk operasyonu çerçevesinde, Belçikalı AP milletvekili Marc Tarabella'nın evine de baskın düzenlemesi, skandalın boyutunu büyüttü. AP Başkanı Roberta Metsola, federal polise bu ikinci aramada yardımcı olmak için Malta'dan Brüksel'e geldi. Belçika'da seçilmiş bir milletvekili hakkında böyle bir soruşturma yapılması için "Belçika Anayasası gereğince" AP Başkanı'nın da hazır bulunması gerektiği açıklandı.Cumartesi akşamı Roberta Metsola, Eva Kaili'ye karşı ilk yaptırımı uygulamaya karar verdi. Metsola, "Kaili'nin kendisini Ortadoğu bölgesinde temsil etme görevi" de dahil olmak üzere, verilen tüm görevlerden geri çektiğini duyurdu.Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller ve sol grup milletvekilleri de, Cuma akşamı Yunanistan Sosyalist Partisi'nden (Pasok-Kinal) ihraç edilen Eva Kaili'nin parlamentodan istifasını istedi.Tarihinin en önemli yolsuzluk iddilarından birisiyle sarsılan AP'de Pazartesi günü "Katar ve Kuveyt vatandaşlarına vize rejimini kolaylaştıran ve 90 günlük turistik ziyaretlere vize muafiyeti getiren" anlaşmanın onaylanmasını görüşecek oturumun hararetli geçmesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Pazartesi günü Strasbourg'da grup başkanlarını acil toplantıya çağırdı. Yeşil ve Sosyal Demokrat milletvekilleri, AB'de Katarlılar için vize serbestisi müzakerelerinin başlatılmasına karşı çıkacaklarını açıkladı