Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu'ndan ,Avrupa Birliği Komisyonu’na Yunanistan mektubu /18 Haziran 2022 18:13

Avrupa Parlamentosu'ndan ,Avrupa Birliği Komisyonu’na Yunanistan mektubu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu’na yazdığı mektupta Ege’de göçmenlerin geri itilmesi ile ilgili “Sorumluluğu üstlenin ve Yunanistan’ı Uyarın” mesajı verdi.

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Yunanistan’ın Ege Denizi'nde  göçmenleri geri itmesi Avrupa Parlamentosu’nun gündemine girdi.

SORUMLULUĞU ÜSTLENİN YUNANİSTAN'I UYARIN DEDİLER

Atina’nın göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin son dönemde artması, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi’ni harekete geçirdi.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi, AB Komisyonu’na “Sorumluluğu üstlenin, Yunanistan’ı uyarın” mesajı içeren mektup yazdı. Mektupta, Yunanistan’ın sığınmacıları Türkiye’ye doğru geri ittiği vurgulandı.

GERİ İTMELERDE CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Gönderilen mektupta “Yunan polislerinin müdahil olduğu olaylarda can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermeler son dönemde arttı” denilerek Komisyon’a “Sorumluluğunu üstlenme ve Yunanistan’ı uyarma” çağrısı yapıldı.

MİÇOTAKİS HÜKÜMETİ MEKTUBU ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Başbakan Kiriakos Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi’ye ait siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi, komite oylamasıyla mektubun Komisyona ulaşma sürecini önlemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

Yayınlanan haberde, başta Türkiye olmak üzere önde gelen uluslararası insan hakları ve medya kuruluşları, Yunanistan’ın yol açtığı göçmen dramını uluslararası platformlarda defalarca dile getirdi. Ancak ‘Atina raporları inkar etmeye devam ediyor’ denildi.
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