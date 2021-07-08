Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı /08 Temmuz 2021 18:38

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'nda "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı tasarı kabul edildi, HDP ve muhalefet partilerine uygulanan baskı kınandı.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı karar tasarısı kabul edildi.

AP'deki siyasi grupların ortak tasarısında, HDP ve muhalefet partilerine baskı uygulandığı belirtilerek bu durumun kınandığı, AP milletvekillerinin Türk hükümetinden buna son vermesini istediği belirtildi.

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın kınandığı ifade edilen tasarıda, partinin yasaklanmasının orta vadede "çoğulculuğa darbe vuracak ciddi bir hata" olacağı belirtildi.

Türk makamlarından, HDP'ye karşı kışkırtıcı söylemden kaçınılmasını ve parti yetkililerinin korunması için önlemler alınmasını talep eden AP milletvekillerinin tasarısında, Türkiye'ye, terörle mücadele yasalarını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmesi çağrısı yer aldı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kınadıklarını, Anayasa Mahkemesinin Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kararını ve tahliyesini ise memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tasarıda ayrıca HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluklarının kınandığı, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulaması istendiği ifade edildi.

CHP'ye yönelik baskıların da arttığı ifade edilen ve bundan endişe duyulduğu kaydedilen tasarıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinin kınandığı, ayrıca hasmane ortamın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi muhalefet liderlerini etkilemesinin dikkati çektiği belirtildi.

Karar tasarısında, milletvekillerinin Türkiye'ye, çoğulculuğun sağlanması, toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi için çağrı yaptığı kaydedildi.

Tasarıda, "Avrupa Parlamentosu, dış politika konularındaki iyileşmenin dışında, Türkiye'ye sunulacak pozitif gündemdeki herhangi bir ilerlemenin ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile ilgili gelişmelere bağlı olması gerektiğine inanmaktadır." ifadesine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:24