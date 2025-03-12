Avrupa Rusya'dan acil 'ateşkes' cevabı bekliyor

ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasında 30 gün ateşkes ilan edilmesini öngören planı Avrupalı liderler tarafından memnuniyetle karşılandı.





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "30 günlük bir ateşkes fikri, Ukrayna için adil bir barışa doğru atılmış önemli ve yerinde bir adım" ifadesini kullandı.





"Ukrayna ve ABD'nin yanında olduklarını" belirten Scholz, "Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz. Gerisi Putin'e kaldı" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cidde'deki görüşmelerde kaydedilen "ilerlemeyi" övdü ancak olası bir ateşkeste Kiev'e "sağlam" güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini söyledi.





İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Cidde'de Ukraynalı ve ABD'li yetkililer arasında varılan mutabakatı "kayda değer bir atılım" olarak niteledi.





İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de artık ateşkes kararının Rusya'ya kaldığını belirtti.





Ukrayna'nın başlıca destekçilerinden Polonya'da ise Başbakan Donald Tusk barış yolunda önemli bir adım atıldığını ifade etti. Tusk bugün gerçekleştireceği Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacaklarını açıkladı.





Rusya, ABD tarafından bilgilendirilmeyi bekliyor

Washington'ın ateşkes önerisine henüz yanıt vermeyen Moskova, bu teklifin Rusya açısından kabul edilebilir olup olmadığına dair yorum yapmadan önce Suudi Arabistan'daki görüşmelerin sonucu konusunda ABD tarafından bilgilendirilmeyi bekliyor.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Danışman (Mike) Waltz'in gerçekleşen müzakereler ve varılan mutabakatlar konunusunda bizi önümüzdeki günlerde çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendireceğini varsayıyoruz" dedi.





Rusya lideri Putin daha önce yaptığı açıklamalarda bir barış anlaşmasını ele almaya hazır olduğunu ancak "kısa süreli bir ateşkesi" kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Bu tür bir ateşkesin Ukraynalı güçlere yeniden toparlanma ve silahlanma imkânı tanıyacağını savunan Putin, "uzun vadeli bir barıştan" yana olduğunu ifade ediyordu. Toprak konusunda da taviz vermeyeceklerini belirten Putin, Rusya'nın hak iddia ettiği ve savaşta kısmen kontrol altına aldığı dört Ukrayna bölgesindeki tüm Ukraynalı güçlerin tamamen çekilmesinin şart olduğunu söylemişti.





Rubio: Top artık Rusya'nın sahasında

ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Washington tarafından 30 günlük ateşkes önerisi ortaya atılmıştı. Bu öneriye olumlu yanıt veren Ukrayna, Rusya ile derhal müzakere masasına oturmayı da kabul etmişti.





Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelere katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "Şimdi bu teklifi Ruslara götüreceğiz, umarız onlar da barışa 'evet' diyecek. Artık top onların sahasında" ifadelerini kullandı. Rubio, "Eğer 'hayır' derlerse de o zaman ne yazık ki burada barışın önündeki engelin ne olduğunu öğreneceğiz" diye ekledi. ABD'li Bakan, "Umudumuz, Rusların en kısa sürede 'evet' demesi. Böylece ikinci aşamaya geçebiliriz. Yani gerçek müzakerelere" demişti.





Kiev'in olumlu yanıtı üzerine, Trump yönetimi Ukrayna'ya yönelik askeri yardımı yeniden başlatma kararı almıştı.