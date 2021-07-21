Avrupa Şampiyonu genç boksör Bursa'da intihar etti

Bursa’da, eski Üst Minikler Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), evinde ölü bulundu.





Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, “Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük’ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.





Küçük’ün intihar etiği kaydedildi. Resul Küçük’ün cenazesinin memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.





Resul Küçük 2010 yılında Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmiş, 65 kiloda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştı. 20 ülkeden 183 boksörün arasından da ‘Avrupa’nın En İyi Boksörü’ ödülünü de almıştı.