Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Şampiyonu genç boksör Bursa'da intihar etti /21 Temmuz 2021 11:52

Avrupa Şampiyonu genç boksör Bursa'da intihar etti

Türkiye'nin eski Avrupa boks şampiyonlarından ve bir dönem de Bursaspor'da lisanslı olarak sporculuk yapan Resul Küçük, evinde ölü bulundu. Küçük’ün intihar ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Bursa’da, eski Üst Minikler Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük (27), evinde ölü bulundu.

Olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan Bursaspor, “Bir dönem kulübümüzde de boks yapan eski Avrupa Şampiyonu Resul Küçük’ün vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Küçük’ün intihar etiği kaydedildi. Resul Küçük’ün cenazesinin memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Resul Küçük 2010 yılında Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmiş, 65 kiloda tüm rakiplerini yenerek Avrupa Şampiyonu olmayı başarmıştı. 20 ülkeden 183 boksörün arasından da ‘Avrupa’nın En İyi Boksörü’ ödülünü de almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Şampiyonu genç boksör Bursa'da intihar etti Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:09:59