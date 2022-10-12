Avrupa , Schengen sisteminde reform yapıyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Meclisin Türk Grubu tarafından Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında sorun ve çözümleri içeren raporun hazırlanmasının ardından Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

NTV'de yer alan habere göre Türk Grubunun beklentisi, Meclis'ten tavsiye kararı çıkması yönündeydi.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, AKPM'de görüşülmüş, Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırlamıştı. Vize alımlarında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatılmıştı.





Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" ifadelerini kullanmıştı.