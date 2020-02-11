Avrupa, sel ve fırtınaya teslim: En az 6 ölü, onlarca yaralı

İngiltere’de iki ve Slovenya’da bir kişi araçlarına düşen ağaç nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybetti. Polonya’da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı. Kötü hava koşulları nedeniyle birçok binan zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İsveç’te ise botları batan bir kişi boğuldu, bir kişi de kayboldu.













Euronews’in aktardığına göre, Çekya’da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı. Özellikle Çekya-Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu. Şiddetli fırtına dolayısıyla ülkenin birçok bölgesi elektriksiz kalırken fırtınadan zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki tamirat sürüyor. İngiltere’de 20 bin ev elektriksiz kaldı. Almanya’da ise bu sayı en az 50 bin.





Hollanda’da da Ciara fırtınası nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi, lig maçları ise ertelendi. Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Ciara fırtınası, Hollanda’nın tamamını etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle kara, hava ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.





Olumsuz hava koşulları nedeniyle futbol başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesindeki spor organizasyonları ertelendi İngiltere Premier Lig’de Pazar günü oynanması planlanan Manchester City-West Ham United karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama vuruşuna saatler kala ertelendi. Fırtına, kadın futbol liglerindeki fikstürü de etkiledi ve 11 mücadele ertelendi.





Hızı saatte 150 kilometreyi bulan Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere’de futbolun yanı sıra ragbi maçları ve at yarışları da iptal edildi. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda Birinci Ligi’nde ve ülke genelindeki amatör maçların ertelendiğini açıkladı.





Almanya Birinci Futbol Ligi’nde de (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach ile Köln arasında Pazar günü oynanması planlanan lig mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.