Avrupa sınırlarının kapanması kimleri etkileyecek?

Avrupa Birliği iki haftada bir listeyi güncellemeyi planlarken AB sınırları Türk vatandaşlarına tamamen kapatılmadı. Mart ayından bu yana olduğu gibi zorunlu olmayan seyahatler yine yapılamayacak. Turistler kabul edilmeyecek.







AB kararından kimler muaf tutulacak?





Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre birçok ülke için kısıtlamalar devam ederken Avrupa Birliği vatandaşları ve aile üyeleri bu durumdan muaf tutulacak.





Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde uzun vadeli oturumu olanlar ve aile üyeleri listeden etkilenmeyecek.





Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan veya birliğe girmesi gerekliliği bulunan kişiler de kısıtlamalara maruz kalmayacak. Bu kişiler arasında sağlık personeli, sağlık araştırmacıları, tarım alanında çalışan mevsimlik işçiler, diplomatlar, uluslararası kurumların personeli ve davetlileri, askeri personel, insani yardım çalışanları, transit geçiş yapan yolcular, ailevi sebeplerden dolayı seyahat eden yolcular, denizciler, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişiler, eğitim amacıyla seyahat eden üçüncü ülke vatandaşları ve yüksek vasıflı üçüncü ülke çalışanları bulunuyor.





Liste her iki haftada bir güncellenecek





Her iki haftada bir güncellenecek olan listede 125 bin 928 kişinin hayatını kaybettiği ABD yer almıyor. Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi.





15 ülkeyi içeren listenin kabul görmesi için halkın yüzde 65'ini temsil eden AB ülkelerinin yüzde 55'inin onay vermesi gerekiyordu,





Covid-19 salgınını önlemek amacıyla mart ayı ortasından bu yana Avrupa Birliği ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler yasaklanmıştı. Avrupa Birliği'nin oylamaya sunduğu liste bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde. Sınır kontrolleri üye ülkelerin sorumluluğu altında bulunuyor. Üye ülkeler Schengen alanında serbest dolaşımdan dolayı kendi aralarında anlaşmayı kabul etti.