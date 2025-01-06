Avrupa siyasetinde 'Musk' endişesi: 'Trolü beslemeyin'

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te resmen göreve geldikten sonra Vivek Ramaswamy ile birlikte, yeni kurulacak olan 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) getireceğini açıkladığı milyarder iş insanı Elon Musk, 23 Şubat'ta erken seçim için sandık başına gitmeye hazırlanan Almanya'daki faşist Almanya için Alternatif (AfD) partisine açık desteğinin ardından, İngiltere siyaseti hakkında da açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının (Brexit) en büyük destekçilerinden Nigel Farage hakkında, sahip olduğu X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Musk, ırkçı ve yabancı karşıtı açıklamalarıyla da bilinen Farage'ın Reform Partisi'nin liderliğini bırakması gerektiğini söyledi.





MUSK VE FARAGE ARASINDA 'ROBINSON' ANLAŞMAZLIĞI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Elon Musk, X hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Reform Partisi'nin yeni bir lidere ihtiyacı var. (bunun için) gerekli olan şeyler Farage'da yok" ifadelerini kullandı. Farage ise bundan birkaç saat önce yaptığı bir açıklamada, Musk'ı Reform'u 'havalı' gösteren bir dost olarak tarif etmişti. Musk'ın Farage ile çekildiği bir fotoğraf da geçen ay basına yansımıştı. İngiltere'de Temmuz 2024'te yapılan erken genel seçimde yüzde 14 oy alan faşist partinin lideri, daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkedeki iki büyük parti olan İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti'ye karşı kendisine yardım etmek üzere Musk'ın Reform Partisi'ne bağış yapması için müzakere halinde olduğunu da açıklamıştı. Fakat iki isim, Tommy Robinson ismiyle de bilinen göç ve İslam karşıtı Stephen Yaxley-Lennon konusunda ters düşmüştü.





Musk, mahkemeye itaatsizlik suçlamasıyla hapis cezasının infazı için hapiste olan Robinson'a destek verirken, Farage Musk'ın paylaşımına dün bir yanıt vererek aynı fikirde olmadığını belirtti. Farage, paylaşımında, "Yani, bu sürpriz oldu. Elon harika bir insan ama korkarım ki bu konuda onunla aynı fikirde değilim. Tommy Robinson'ın Reform için doğru olmadığı ve ilkelerimi asla satmadığım konusunda fikirlerim değişmedi" dedi.





SCHOLZ: KURAL ŞU; TROLÜ BESLEMEYİN

Öte yandan, Elon Musk'ın önce Almanya, ardından İngiltere iç siyaseti konusunda yaptığı açıklamalar Avrupalı liderlerin de eleştirilerini beraberinde getirdi.





The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya Federal Başbakanı Olaf Scholz, Stern dergisine verdiği röportajda, Musk'a ilişkin sorulan bir soruya, "Kural şu: Trolü beslemeyin" sözleriyle yanıt verdi. Buna göre, kendisi ve partisine yönelik eleştirilerin yeni olmadığına dikkat çeken Scholz, "Sakin kalmalısınız... Biz Sosyal Demokratlar olarak sosyal demokratik politikaları takdir etmeyen ve fikirlerini saklamayan zengin medya girişimcileri olduğu fikrine uzun zamandır alışığız" dedi.





Elon Musk ile etkileşime girme konusunda hiçbir çaba sarf etmediğini anlatan Almanya Federal Başbakanı, "Musk'a yaltaklanmaya inanmıyorum. Bunu seve seve başkalarına bırakıyorum. Kural şu: Trolü beslemeyin" değerlendirmesinde bulundu.





NORVEÇ BAŞBAKANI’NDAN ELEŞTİRİ

Musk’ın Avrupa siyasetine ilişkin açıklamalarına bir yanıt da Norveç’ten geldi. Başbakan Jonas Gahr Stoere, bugün yaptığı açıklamada, Musk’ın ABD dışındaki ülkelerin iç siyasi meselelerine doğrudan müdahil olmasının endişe verici olduğunu söyledi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Norveç kamu yayıncısı NRK’ye konuşan Başbakan, “Sosyal medya ve devasa ekonomik kaynaklara devasa bir erişimi olan bir adamın başka ülkelerin iç işlerine bu kadar doğrudan müdahil olmasını endişe verici buluyorum… Demokrasiler ve müttefikler arasında işler böyle yürümez” diye konuştu. Başbakan, Musk’ın Norveç siyasetine de müdahil olması halinde ülkedeki siyasetçilerin bu tür çabalarla aralarına kolektif olarak mesafe koyması gerektiğini sözlerine ekledi.