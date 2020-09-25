Avrupa Sosyalistleri Partisi HDP'yi savundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014’teki Kobanê eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) de tepki gösterdi.







PES tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın demokratik muhalefeti susturmaya yönelik bir çaba olduğu belirtilerek şöyle denildi:





“Bugün, Türk makamlarının aralarında demokratik olarak seçilmiş Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna ve Nazmi Gür gibi eski milletvekillerinin de bulunduğu 82 kişi için gözaltı kararı çıkardığı haberi geldi. Kobani’nin IŞİD savaşçıları tarafından ele geçirilmesine karşı Türkiye’de 6 yıl önce yapılan protestolarla ilgili gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak savcılar, bu kişilerin işlediği iddia edilen suçları belirtmedi.”





PES BAŞKANI STANISHEV: ERDOĞAN’IN DEMOKRASİYE YÖNELİK EN SON SALDIRISIDIR





Açıklamada PES Başkanı Sergei Stanishev’in görüşlerine de yer verildi. Stanishev, konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu, meşru demokratik muhalefeti susturmaya çalışan Erdoğan rejiminin gücü kötüye kullanmasının bir başka örneğidir. PES bu davranışı kınıyor. Avrupalı sosyalistler ve demokratlar HDP ile tam bir dayanışma içindedir ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.”





“Bu operasyon dalgası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokrasiye yönelik en son saldırısıdır. Görünüşe göre Erdoğan, seçilmiş belediye başkanlarını hedef almak da dahil kendisine muhalif olan herkese karşı iktidarı elinde tutmak için her türlü bahaneyi kullanacakmış gibi görünmektedir. Bu tamamen kabul edilemezdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü korunmalıdır.”