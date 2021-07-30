Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona ile ilgili yeni karar /30 Temmuz 2021 22:03

Avrupa Süper Ligi kurucuları Juventus, Real Madrid ve Barcelona ile ilgili yeni karar

UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüplerine karşı açtığı disiplin soruşturmasında Juventus, Real Madrid ve Barcelona ile ilgili yeni bir kararın alındığı belirtildi.

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Sezon içerisinde Avrupa futbolunu sallayan Avrupa Süper Ligi projesi mahkeme kararının ardından tekrar gündeme geldi.

Kararın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Juventus, Real Madrid ve Barcelona tarafından yapılan ortak açıklamada, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüplerine karşı açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptalini içeren Madrid'deki mahkeme kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kararın UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki "tekelci" konumunu ele alacak Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı tarafından da değerlendirileceğinin belirtildiği açıklamada, futbolun karşı karşıya olduğu ciddi sorunlara karşı bütün kulüplere görev düştüğü vurgulandı.

UEFA'nın kendisini Avrupa futbolunun tek sahibi olarak gördüğü iddia edilen açıklamada, tekelci yaklaşımın futbola ve rekabete zarar verdiği aktarıldı.

Avrupa Birliği yasalarına uygun bir projenin başarısına güvenlerinin devam ettiğini belirten üç kulüp, futbolun paydaşlarıyla Avrupa Süper Ligi projesini yapıcı ve iş birlikçi bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

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