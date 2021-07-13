Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa tarih verdi: Dizel ve benzinli araçların yasaklanması için geri sayım /13 Temmuz 2021 09:47

Avrupa tarih verdi: Dizel ve benzinli araçların yasaklanması için geri sayım

Avrupa Birliği'nde benzinli ve dizel tüm araçların satışının tamamen yasaklanmasının, Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü iklim paketinin bir parçası olarak sunacağı 12 öneriden biri olması bekleniyor.

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'Avrupa Yeşil Anlaşması'nın Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, önümüzdeki 30 yıl için Avrupa iklim politikasının çerçevesini belirleyecek olan 'Avrupa İklim Yasası'nı uygulamak için komisyona '55'e Uygun' isimli iklim paketini sunacak.

Bu yıl nisan ayında ulaşılan ve Avrupa Yeşil Anlaşması'nın öngördüğü hedefleri yasal zorunluluk haline getiren Avrupa İklim Yasası kapsamındaki bu öneriler, elektrikli otomobiller lehine hibrit otomobilleri bile yasaklayacak kadar ileri gidecek.

Euronews'te yer alan habere göre tüm içten yanmalı motorlu araçların Avrupa yollarından çıkarılması, şu anda 95 g/km olan, ancak 2035 yılına kadar 0 g/km'ye düşürülecek olan kilometre başına CO2 emisyonu standardı için benzinli ve dizel araçların aşamalı olarak kaldırılmasıyla başlayacak.

Bu arada, elektrikli araçların satışını ve kullanımını artırmak için komisyon, otoyollarda her 150 kilometrede bir şarj istasyonu olmasını önermesi de bekleniyor. Bu şekilde tüketicinin elektrikli araç satın almasının önündeki en büyük psikolojik engellerden biri de ortadan kalkmış olacak.

CO2'de sınır vergisi

Çarşamba günü açıklanacak olan bu teklifler arasında bir de AB şirketlerini, AB kurallarına uymak zorunda olmayan üçüncü ülkelerdeki rakiplerinden koruması için bir CO2 sınır vergisi oluşturmak var.

Avrupa iklim kuralları ile yenilenebilir enerji hedefleri artırıldığında bu sektörün de yılda yaklaşık 10 milyar euro büyüyeceği öngörülüyor.

Yeşil Anlaşma hedeflerini bağlayıcı yasalar haline getirmenin amacı, sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 referans yılına kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltılmasını, 2050'den itibaren ise AB'nin artık net sera gazı salınımının yüzde sıfır olmasını sağlamak.
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