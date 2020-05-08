Avrupa Türkiye'den yeni sığınmacı akını bekliyor

Alman medyasında çıkan bir habere göre, Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma ajansı Frontex, Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını bekliyor.





Yayımladığı habere Frontex'in kurum içi raporunu kaynak gösteren Die Welt gazetesi, söz konusu belgenin 5 Mayıs tarihli olduğunu bildirdi.





Die Welt, raporda, Türkiye'nin İstanbul, İzmir ve Çanakkale illerindeki koronavirüs kısıtlamalarını hafiflettiği takdirde sığınmacıların Yunanistan sınırına akın edebileceğinin belirtildiğini aktardı.





Rapora göre, bu nedenle Yunanistan'ın diğer bölgelerinden Meriç Nehri civarına takviye olarak 262 polis memuru gönderildi.





Türkiye'nin sığınmacıları durdurmama kararı





Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunuyor. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye, İdlib saldırısının hemen ardından, AB'nin 2016'daki mutabakat kapsamında verdiği maddi yardım sözünü tutmamasını da gerekçe göstererek sığınmacıların serbestçe Avrupa'ya geçişine izin verme kararı almıştı.





Ankara'nın bu kararının ardından binlerce sığınmacı Türkiye-Yunanistan sınırına akın ederek Avrupa'ya geçmeye çalışmış, bunun üzerine Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AB'nin en üst düzey yöneticilerinin ise Türkiye ile yeni bir sığınmacı anlaşması arayışında olduğu iddia edilmişti.