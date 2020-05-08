Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Türkiye'den yeni sığınmacı akını bekliyor /08 Mayıs 2020 12:27

Avrupa Türkiye'den yeni sığınmacı akını bekliyor

AB Sınır Koruma Ajansı Frontex'in, Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasından sonra Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını beklediği bildirildi.

SHABER3.COM

Alman medyasında çıkan bir habere göre, Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma ajansı Frontex, Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından Avrupa'ya yeni bir sığınmacı akını bekliyor.

Yayımladığı habere Frontex'in kurum içi raporunu kaynak gösteren Die Welt gazetesi, söz konusu belgenin 5 Mayıs tarihli olduğunu bildirdi.

Die Welt, raporda, Türkiye'nin İstanbul, İzmir ve Çanakkale illerindeki koronavirüs kısıtlamalarını hafiflettiği takdirde sığınmacıların Yunanistan sınırına akın edebileceğinin belirtildiğini aktardı.

Rapora göre, bu nedenle Yunanistan'ın diğer bölgelerinden Meriç Nehri civarına takviye olarak 262 polis memuru gönderildi.

Türkiye'nin sığınmacıları durdurmama kararı

Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere, yaklaşık 4 milyon sığınmacı bulunuyor. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye, İdlib saldırısının hemen ardından, AB'nin 2016'daki mutabakat kapsamında verdiği maddi yardım sözünü tutmamasını da gerekçe göstererek sığınmacıların serbestçe Avrupa'ya geçişine izin verme kararı almıştı.

Ankara'nın bu kararının ardından binlerce sığınmacı Türkiye-Yunanistan sınırına akın ederek Avrupa'ya geçmeye çalışmış, bunun üzerine Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen AB'nin en üst düzey yöneticilerinin ise Türkiye ile yeni bir sığınmacı anlaşması arayışında olduğu iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Türkiye'den yeni sığınmacı akını bekliyor Sonraki Haber >>

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:18