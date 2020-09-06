Avrupa Türkiye'nin kırmızı bülten isteklerini reddediyor

Türk yargısının uluslararası alandaki ağırlığı sarsılıyor. Şimdiye değin binden fazla kırmızı bülten talebi reddedildi. İstinabe isteği karşılıksız kaldı. Avukat Celal Ülgen tablonun sebebini ‘maddi şartlara uymama’ ve ‘bağımlı muhakeme’ şeklinde yorumladı.





Son yıllarda adalet sistemine dönük güvensizlik ve şaibeler Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığına da zarar veriyor. Türk yargısının kırmızı bülten ve istinabe talepleri karşılık bulmuyor. Avukat Celal Ülgen, “Taleplerin çevrilmesinin iki nedeni var. Birincisi bazı dosyalar çeviri yapılmadan gittiği için bu eksiklik nedeniyle reddediliyor. İkincisi daha önemli ve yakıcı bir gerçeklik taşıyor. Ülkemiz yargısının bağımsız olmaması, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve yargıç bağımsızlığının sağlanamıyor olmasının bu bültenlerin reddinde büyük payı buluyor” değerlendirmesini yaptı.





INTERPOL TALEPLERİ KARŞILIKSIZ BIRAKIYOR





Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Interpol, Türkiye’nin birçok kırmızı bülten isteğini teker teker karşılıksız bırakıyor. En son Ergenekon davası hâkimi Sedat Sami Haşıloğlu hakkındaki talep reddedildi. Yine ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturmaya muhatap bir isimle ilgili ‘adli yardım’ başvurusuna Alman Savcılığı, ‘Ülkelerinde cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olmadığı’ gerekçesi ile olumsuz cevap verdi.





YENİ KARARIN DA SONUCA ULAŞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM





Ret sayısının bugüne kadar bini aştığını belirten Celal Ülgen, “Kırmızı bülten çıkarmanın uluslararası koşulları var. Bunlar yerine getirilmeden kamuoyu baskısını kırmak için yetkililerin çıkardığı bültenler geri dönüyor” dedi. Karar gerekçelerinin ‘nedense’ kamuoyu ile paylaşılmadığına dikkat çekerek “En son firari eski hâkim Sami Haşıloğlu hakkındaki bülten talebinin 3 Eylül’de reddedildiği anlaşıldı. İlk derece mahkeme sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay’ca Haşıloğlu hakkında yeniden ‘sorgusunun yapılmasına yönelik’ yakalama kararı çıkartıldı. Bunun da sonuca ulaşacağını düşünmüyorum” diye konuştu.





ONLARDA CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU YOK





Cumhurbaşkanına hakaretle itham edilenlerin istinabe yoluyla ifadesinin alınıp muhakemenin bitirilmesi girişimlerinin de sekteye uğradığını hatırlatarak “Zira Avrupa hukukunda cumhurbaşkanına hakaret suçu yok. Oradaki düzenleme genel, cumhurbaşkanına hakaret yurttaşların birine hakaret gibi görülüyor. Bunlar için de talepler reddedilmeye başlandı” bilgisini verdi.





ULUSLARARASI YOLLARDAN İKİSİ KIRMIZI BÜLTEN VE İSTİNABE





Kırmızı Bülten: Ülkelerin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların arayan ülkeye iadesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için Interpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan bülten.





İstinabe: Şüpheli veya sanıkların ifadesinin alınması veya sorgusunun yapılması, mağdur, müşteki, katılan, tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi amaçlı ilgili ülke adli makamlarına yazılan yazı.