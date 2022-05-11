Avrupa uçuşlarında yeni maske tavsiyesi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında COVID-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti. Avrupa Birliği'nin havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs'tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında COVID-19 salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.





AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerinde güncelleme yaptı.





İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.





EASA Direktörü Patrick Ky, "Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek." ifadesini kullandı.





Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğuna işaret etti.





Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.



