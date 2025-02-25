Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa, Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklemeye hazır /25 Şubat 2025 10:27

Avrupa, Ukrayna'nın AB üyeliğini desteklemeye hazır

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının ülkenin geleceği için 'en önemli güvenlik garantisi' olacağını söyledi.

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Costa, AB liderleri ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın NATO ya da AB'ye olası üyeliğinin güvenliklerini önemli ölçüde geliştireceğini belirtti ve hızlı reformlara devam etmeleri halinde Ukrayna'nın 2030'dan önce üye olabileceğini kaydetti.

Güvenlik garantileri

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda görüşmelerin devam ettiğini fakat henüz kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. Zelenskiy, "Güvenlik garantileri için gerekli birlikler ve altyapı konusunda görüşeceğiz, şu anda bunlar kamuoyuna açık değil çünkü henüz bir karar vermedik… İhtiyacımız olanı biliyorum, elbette paylaşacağız," dedi.

ABD'nin olmadığı organizasyon

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üçüncü yıl dönümünde, Batılı liderler anma etkinlikleri için Kiev'de bir araya geldi. Onlarca yetkili dayanışma gösterisinde bulunarak savaşın küresel güvenlik üzerindeki etkileri konusunda uyarı yaptı ve Ukrayna'ya mali desteğin devam edeceği sözünü verdi. Ancak Washington bu etkinliğe herhangi bir üst düzey yetkili göndermedi. Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı müzakerelere zorlama çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Kanada'nın desteği

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın 2015'ten bu yana Ukrayna'ya olan bağlılığının altını çizdi. Trudeau, "Her şeyden önce Kanada ilk günden beri Ukrayna'nın yanında olmuştur. Ancak tarihsel nedenlerden ötürü, Kanada'nın dünyadaki en büyük ikinci Ukraynalı diasporasına sahip olması, Ukrayna'ya derinden bağlı olduğumuz anlamına geliyor," dedi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar

AB dışişleri bakanları, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları onayladı. Yeni yaptırımlar, Rusya'nın petrol ve gaz taşımacılığındaki kısıtlamaları aşmak ya da çalıntı Ukrayna tahılını taşımak için kullandığı 'gölge filo' olarak adlandırılan gemilerini hedef alıyor. AB, "gölge filo" listesine 74 geminin eklendiğini açıkladı. Genellikle devlet kurumları, bankalar ya da şirketler olmak üzere 83 yetkili ve 'tüzel kişiye' ait mal varlıkları donduruldu ve seyahat yasağı getirildi.

Stubb'dan "uyanış" çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupalı liderlere müzakere masasına oturmalarında "uyanış" çağrısı yaptı. Stubb, Avrupa ülkelerini Ukrayna'da barışa yönelik görüşmelerde müzakere masasına getirebilecekleri bir strateji geliştirmede daha güçlü bir rol üstlenmeye çağırdı. "Trans-Atlantik ortaklığında bir değişimin yaşandığını gördüğümüz geçtiğimiz iki hafta içinde… yeni bir gerçekliğe uyanmak zorundayız," dedi.

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