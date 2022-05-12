Avrupa ülkeleri toplu taşıma ücretlerini düşürüyor









Ukrayna savaşının öncesinde başlayan enerji fiyatlarının daha sonra da hız kesmeden yükselmesi, Avrupa’da her geçen gün hayat pahalılığını artmasına neden oluyor.Almanya, İtalya ve İrlanda toplu taşımada tren, otomobil ve tramvay fiyatlarını indirme veya zor kesimler için belirli kolaylık sağlama politikası izleme kararı aldı.Martta son 41 yılın en yüksek enflasyon oranına ulaşan AB’nin en güçlü ekonomisine sahip Almanya, gerek çevre koruması adına gerek toplu taşımanın birçok vatandaş için daha gerekli, verimli ve uygun maliyet içeren bir seçenek oluşturmasını gerekçe göstererek bu konuda ilk adımı atan ülke oldu.Almanya’da federal hükümet, koalisyondaki Yeşil Parti’nin de girişimiyle, yolcuların yerel toplu taşıma için 90 gün boyunca ayda sadece dokuz euro ödemesini öngören planı uygulamaya soktu.Almanya’nın ardından İrlanda, 16 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma ücretlerini ilk kez düşürme kararı aldı.İrlanda hükümeti, “vatandaşları için yaşam maliyetini düşürme ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etme adına” şehir için toplu taşıma araçlarında bilet fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 oranında düşüreceğini duyurdu.Şehirlerarası 19 ila 23 yaş arası gençler için ise tren yolculuklarında indirim yüzde 50’ye yükseltildi.İtalya’da hükümet Almanya ve İrlanda kadar cömert olmasa bile az kazanan işçilere ve geliri olmayan öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretlerini karşılamak için destek verme kararı aldı.