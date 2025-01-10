Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa ülkeleri ve ABD Suriye'nin geleceği için toplandı ama aralarında Türkiye yok! /10 Ocak 2025 15:56

Avrupa ülkeleri ve ABD Suriye'nin geleceği için toplandı ama aralarında Türkiye yok!

Suriye'nin Geleceği Toplantısı, İtalya'da yapıldı. Roma'daki toplantıya ABD ve Avrupa'dan ülkeler katıldı. Toplantı masasında Türkiye ise yer almadı.

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Beşar Esad'ın devrilmesinin üzerinden 1 ay geçti. Suriye'yi nasıl bir geleceğin beklediği ise büyük merak konusu. 

Diğer yandan Suriye'nin geleceği için dikkat çeken bir toplantı vardı. Toplantının adresi ise İtalya'nın başkenti Roma'ydı. 

Kritik toplantının ilk bölümü ev sahibi olan İtalya, ABD, İngiltere, Almanya, ve AB'nin katılımı ile gerçekleştirildi. İtalya Dışişleri Bakanı ise toplantı heyeti adına Suriye'ye gidecek. 

Toplantıda Türkiye'nin temsil edilmemesi ise dikkat çekti. 

Toplantıda öne çıkan başlıklar ise şöyle: 

-İstikrarlı, müreffeh ve güvenli bir Suriye
-Tüm Suriyelilerin eşit haklarla tanınması
-Azınlık haklarının korunması
-HTŞ yönetiminin alacağı tutuma göre AB yaptırımlarının gevşetilmesi
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