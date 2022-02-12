Avrupa ülkelerinden Korona kısıtlamaları ile ilgili sürpriz adım

İtalya’da gece klüplerini açılıyor





İspanya rahat nefes alacak





Hollanda 18 Şubat’ta kısıtlamaları kaldırıyor





Belçika'da gevşeme başlıyor





Avusturya’da 2G kuralı sona eriyor





Fransa’da okullarda gevşeme





Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı civarında maske zorunluluğuna dikkat çeken bir tabelaAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede geçerli olan koronavirüs kısıtlamalarından bazılarının yakında kaldırılacağının sinyalini verdi. Omicron dalgasında henüz zirvenin görülmediğini vurgulayan Scholz, "Bilimsel öngörüler zirve noktasının yakın olduğuna işaret ediyor. Bu da bize, bir sonraki federal ve eyalet hükümetleri toplantısında, önümüzdeki hafta gevşetme adına bir adım atma ve bahar ayları için devamını planlama şansı tanıyor" dedi.Avrupa’da koronavirüs salgınını en ağır geçiren ülkelerden İtalya’da açık alanlarda maske zorunluluğu kalktı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu ise 31 Mart’ta son bulacak. Ülkede Aralık ayında kapanan gece kulüpleri de tekrar açılıyor. Ancak bu tarz mekanlara gelenlerden aşı olduğuna veya hastalığı atlattığına dair belge istenecek.İtalya'nın başkenti Roma'da koronavirüs maskeli insanlarİtalya'da artan vaka sayıları nedeniyle açık alanlar için de maske zorunluluğu getirilmiştiİspanya’da ise açık mekanlarda maske zorunluluğu kalkıyor. Noel öncesi tekrar zorunlu hale gelen açık alanlarda maske takma zorunluluğu vaka sayılarının düşmesi üzerine kaldırıldı. Böylece öğrencilerin de teneffüste maske takmasına gerek kalmadı. Ülkenin en turistik kentlerinden Barselona‘da da eğlence mekanları yeniden açıldı. Mayorca ve komşu adalarda ise restoran, kafe ve barlarda 3G kuralı (aşı, test ya da iyileşmiş olma) Cumartesi günü kalkıyor.Hollanda'da da hükümet 18 Şubat’ta kısıtlamaların çoğunun kaldırılacağını duyurdu. Stadyumlar, tiyatrolar, sinemalar ve restoranlar neredeyse kısıtlama olmadan ziyaretçilere açılabilecek. Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers tarafından parlamentoya gönerilen mektupta açıklanan adıma göre saat 22.00’ye kadar açık kalabilen restoranların kapanış saati de 01.00’e alındı.Hollanda'nın Rotterdam kentinde koronavirüs maskeli bir erkekHollanda'da kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu vardıDijital korona belgesi bulundurmak, spor, kültür merkezleri ve restoranlara giriş için zorunlu olmaya devam edecek. Ziyaretçiler test olduklarını, aşılı ya da iyileşmiş olduklarını kanıtlamak zorunda. Ancak maske takmalarına gerek olmayacak ve 1,5 metre mesafe kuralı da kalkacak.Hükümetin bu konuda karar verici kurulunun Salı günkü toplantısında son kararı vereceği belirtildi. Şubat sonunda ise geri kalan kısıtlamaların kalkması bekleniyor.Belçika Omicron’da zirveyi gördükten sonra tekrar gevşemeyi gündemine aldı. Bu bağlamda gelecek hafta gece hayatı ve kültür alanında gevşeme başlıyor. Gece klüpleri tekrar açılıyor, barlar için kapanış saati uygulaması sona eriyor. Ayrıca 12 yaş altı çocuklar için okulda maske zorunluluğu kalkıyor.Avusturya’da da yarından itibaren bütün mağaza ve müzelerde 2G kuralı (aşı ya da iyileşmiş olma kuralı) kalkıyor. 19 Şubattan itibaren de gastronomide 3G kuralı, başkent Viyana hariç tekrar geçerli olacak; yani negatif testi olanlar da restoranlara kabul edilecek. Hükümet Çarşamba günü gevşeme adımlarını görüşmek için yeniden toplanacak.Fransa’da ise okullardaki kısıtlamalar gevşetiliyor. Kış tatili sonrasında bölgeye göre değişmek kaydıyla 20 Şubat ile 6 Mart tarihleri arasında ilkokullarda teneffüste maske zorunluluğu kalkıyor. Ancak öğrenciler sınıflarda maske takmaya devam edecek. Spor dersleri spor salonunda maskesiz yapılabilecek.Lüksemburg parlamentosu da bugün gevşemeye yeşil ışık yaktı. Gastronomide 3G kuralına geri dönüldü. Böylece aşısız olanlar da negatif test ibraz ederek restoran, kafe ve benzeri yerlere girebilecek.