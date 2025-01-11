Avrupa ülkelerine iltica başvuru sayısında azalma

En fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke ise 235 bin 925 başvuruyla yine Almanya olurken onu 165 bin 398 başvuruyla İspanya izledi. Fransa ve İtalya da üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı. Yalnızca 29 sığınma başvurusu kaydedilen Macaristan listenin en alt sırasında yer alırken Slovakya ve Litvanya'ya da 500'ün altında başvurunun yapıldığı görüldü.
Türkiye menşe ülkeler arasında dördüncü sırada
2024'te yapılan başvurularda başvuranların yüzde 15'i Suriyeli. Suriye'yi Taliban'ın özellikle kadınlar üzerindeki baskıyı artırdığı Afganistan takip etti. Toplam başvuruların yüzde 7,3'ü otokrat lider Maduro'nun yeniden zaferini ilan ettiği Güney Amerika ülkesi Venezuela vatandaşlarına aitken, Türkiye yüzde 5,5 ile dördüncü sırada yer aldı.