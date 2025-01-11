Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa ülkelerine iltica başvuru sayısında azalma /11 Ocak 2025 22:05

Avrupa ülkelerine iltica başvuru sayısında azalma

2024'te Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvurularında bir önceki yıla göre yüzde 12'lik düşüş kaydedildi. En fazla başvurunun yapıldığı menşe ülkeler arasında Türkiye dördüncü sırada yer aldı.

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Avrupa ülkelerine yapılan iltica başvurularının 2024'te azaldığı kaydedildi. Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin yanı sıra Norveç ve İsveç'te geçen yıl toplam bir milyon 800 bin sığınma başvurusu kayıtlara geçti. Welt am Sonntag'ın AB'nin İltica Ajansı verilerine dayandırdığı haberine göre, bu rakam 2023'e göre yüzde 12'lik bir düşüşe işaret ediyor. Diğer yandan iltica başvurularında üst üste iki yıl bir milyon eşiği geçilmiş oldu.

En fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke ise 235 bin 925 başvuruyla yine Almanya olurken onu 165 bin 398 başvuruyla İspanya izledi. Fransa ve İtalya da üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı. Yalnızca 29 sığınma başvurusu kaydedilen Macaristan listenin en alt sırasında yer alırken Slovakya ve Litvanya'ya da 500'ün altında başvurunun yapıldığı görüldü.

Türkiye menşe ülkeler arasında dördüncü sırada

2024'te yapılan başvurularda başvuranların yüzde 15'i Suriyeli. Suriye'yi Taliban'ın özellikle kadınlar üzerindeki baskıyı artırdığı Afganistan takip etti. Toplam başvuruların yüzde 7,3'ü otokrat lider Maduro'nun yeniden zaferini ilan ettiği Güney Amerika ülkesi Venezuela vatandaşlarına aitken, Türkiye yüzde 5,5 ile dördüncü sırada yer aldı.
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