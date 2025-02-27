Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü planına ABD’den destek geldi

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada, bu planı “iyi bir fikir” olarak nitelendirdi. Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya barış gücü gönderme girişimini desteklediklerini söyledi.





Trump, “İngiltere ve Fransa, Ukrayna’ya barış gücü göndermek istediklerini söylediler ve bence bu iyi bir fikir,” şeklinde konuştu.

Daha önce, Amerika Başkanı, Ukrayna’ya, herkesin kabul edebileceği barış gücü birliklerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.





The Wall Street Journal’a göre, bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’a, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya barış gücü göndermeyi planlayan taslak planını sunacak. İngiltere ve Fransa, ABD’den, eğer Avrupa askeri birlikleri tehlikeye girerse, ateş desteği almayı umuyorlar.





Herkesin kabul edebileceği barış gücü!





Trump, daha önceki açıklamalarda Ukrayna’da barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasının gerekli olduğunu söylemişti. Ancak bu güçlerin, çatışmanın tüm tarafları için “kabul edilebilir bir biçimde” yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.





Trump, “Bize barış gücü lazım… ama herkes için kabul edilebilir bir şekilde”, diyen Trump, Ukrayna’ya yönelik desteğin gelecekte ABD yerine Avrupa’nın sorumluluğunda olması gerektiğini belirtti. “Bence bu konuda esas sorumluluk Avrupa’ya ait olacak”, dedi.





İngiltere ve Fransa’nın Barış Gücü Planı





Bugün İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Trump’a, Ukrayna’ya 30 bin Avrupalı asker gönderme planını sunması bekleniyor.





İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan bu plana göre, Avrupa ülkeleri barış gücü sağlayacak, ancak ABD’den hava desteği istenecek.





The Telegraph’ın haberine göre, Londra ve Paris, ABD’den Ukrayna’ya komşu ülkelerde savaş uçakları ve diğer askeri teçhizat konuşlandırmasını talep ediyor.





Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya barış gücü gönderilmesi fikrine olumsuz bir yaklaşım sergiliyor.