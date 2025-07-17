Avrupa ülkesinde cezaevlerini boşaltmak için 10 bin kişi tahliye edilecek

İtalya, hapishanelerde yığılmayı önlemek için 10 bin hükümlüyü tahliye etmeyi planlıyor. İtalya Adalet Bakanlığı, 10 bin 105 hükümlünün potansiyel olarak ev hapsi ya da denetimli serbestlik gibi farklı önlemlerle serbest bırakılma koşulları taşıdığını bildirdi. Bu rakam, İtalyan cezaevlerindeki toplam mahkûm sayısının yüzde 15'ine karşılık geliyor.





İtalyan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre plandan, cezası kesinleşmiş ve istinaf seçeneği bulunmayan, cezasının sona ermesine iki yıldan az bir süre kalmış ve son 12 ayda ciddi bir disiplin cezası almamış mahkumlar yararlanabilecek.





Terörizm, organize suçlar, tecavüz, göçmen kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi ağır suçlardan hapiste bulunanlar bu planın dışında tutulacak. Oluşturulacak heyetin, cezaevlerindeki durum ve salıverilebilecek mahkumlarla ilgili raporunu Eylül ayına kadar Adalet Bakanlığı'na sunması planlanıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre İtalya'da kliması bulunmayan cezaevlerinde yaz aylarında artan şikayetler ve intihar olayları dikkatleri hapishanelerdeki yoğunluğa çevirmişti.





Doluluk oranı İtalya'da yüzde 122, Türkiye'de 133

Londra Üniversitesi'ne bağlı Birkbeck Suç ve Adalet Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün World Prison Brief (WPB) veri bankasına göre İtalya, yüzde 122'lik doluluk oranıyla Avrupa'da cezaevlerindeki yoğunluğun en yüksek olduğu ülkeler arasında. WPB veri bankasında Avrupa'dan sadece Türkiye, Kıbrıs ve Fransa'daki cezaevlerinde doluluk oranı İtalya'nın üzerinde yer alıyor. Türkiye'deki cezaevlerinde doluluk oranı resmi kapasiteye göre Nisan ayı itibarıyla yüzde 132,9 olarak bildirilmişti.





WPB verilerine göre Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye, toplam 410 bin 135 tutukluyla dünyada 6'ncı, Avrupa'da ise Rusya'dan sonra ikinci sırada geliyor. 100 bin kişilik nüfusa düşen mahpus sayısında ise Türkiye 480 kişiyle dünyada 10'uncu, Avrupa'da ise birinci sırada. Bu rakam 2020 yılında 73 kişiyken 2022 yılı itibarıyla 400 kişiye yükselmişti.