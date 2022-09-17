Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, Türkiye'nin üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, eski ismi olan 'Avrupa Wushu Federasyonu'nun adının kullanılarak çelişkili bir wushu federasyonu kurulduğunu ifade ederek aldığı kararla Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'nin üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.





Sonuç olarak üyelikleri askıya alınan ülkelerin Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'nda görev yapan üyelerinin de görevleri askıya alınırken, bu ülke federasyonlarının sporcularının da süresiz olarak milli takımla EWUF organizasyonlarında yer alması yasaklandı.