Avrupa’ya giden doktorlar yüzyılın rekorunu kırdı

Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine giden Türk doktorlar, yüzyılın rekorunu kırdı. Bu yılın ilk üç ayında 700 doktor, Türk Tabipler Birliği'nden “İyi Hal Belgesi“ aldı. Geçmiş yılların ilk üç ayı baz alındığında belge alan doktor sayısında en yüksek oran 2022'de olmuştu. Geçtiğimiz yıl 567 doktor belge almıştı.





2021'de 253, 2020'de 221 ve 2019'da ise 275 doktor bu belge için başvurmuştu. 2019 yılı öncesinde ise Avrupa'ya giden doktor sayısı bu rakamların çok altındaydı.





AB YASASI'NIN ÖZEL İZNİYLE





Avrupa'ya gitmek için dil öğrenen, Almanca sınavına giren ve uygunluk belgesi alan Türk doktorlar için, Alman İş Ajansı özel bir yönetmelik hazırladı.





Türk doktorların geçeceği aşamaların anlatıldığı broşürde, doktorlara vize için Avrupa Birliği Mavi Kart Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrası gösterildi. Buna göre, yılda en az 41.808 euro kazanacağına ilişkin bir iş anlaşması sunulan Türk doktorlara, çalışma ve oturma izni sağlayan Mavi Kart verilecek.





SÜREKLİ OTURMA HAKKI OLACAK





Bu durumdakiler için İş Ajansı'nın onayı gerekecek. TIP fakültesini Almanya'da bitirmiş olan yabancı ya da Türkler için bu şart aranmayacak. Bir Türk doktor, iş bulursa 53.600 euro brüt maaş alacak.





AB'nin yurt dışı birimleri veya Almanya'nın yurt dışı temsilciliğinden alacağı vize ile gelebilecek. Bunun için İş Ajansı'nın onayı ya da bilgisi aranmayacak. Özellikle uzman doktorların bu maddeden yararlanması bekleniyor.





Almanya'da aralıksız 21 ay çalışan Türk doktorlar, bu ülkede yerleşme hakkı kazanacak. Aynı kural, diğer AB üyesi ülkelere gidenler için de geçerli olacak.