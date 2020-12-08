Avrupa Yargı Ağı Genel Kurulu'undan son karar : HSK artık ‘sözde’ bir kuruldur!

Açıklamayı yorumlayan ihraç hakim Kemal Karanfil, “Avrupa Yargı Kurulları Ağı, HSK’nın gözlemci sıfatının askıya alınmasının 4. yıldönümünde bir açıklama yayınladı. Yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerini korumakla hiç ilgisi kalmadığı açıkça görülen HSK’nın sadece adı ‘Kurul’dur. Açıklamada, HSK’nın yargı bağımsızlığı ve hukuk devletini korumakla hiçbir ilgisi olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla, böyle bir kurulun atadığı mahkemelerin verdiği kararların da hiçbir hukuki meşruiyeti bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.













ENCJ’nin açıklaması şöyle: “8 Aralık 2016’da Avrupa Yargı Kurulları Ağı (ENCJ) Genel Kurulu, Türkiye’nin Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) gözlemci statüsünü, ENCJ’nin mevzuatına artık uyumlu olmadığı ve adaletin bağımsız biçimde sağlanması için yargıdaki nihaî sorumluluğunu yerine getiren yasama ve yürütmeden bağımsız bir kurum olmaktan çıktığı için kaldırmıştı.





İHRAÇ, TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAKİM VE SAVCILARIN YANINDAYIZ





Dört yıl sonra, maalesef, durum daha iyiye gitmedi ve aslında epeyce kötüleşti. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) hiçbir faaliyeti ya da kararı yargının bağımsızlığını önemsemediği için yalnızca sözde bir Kuruldur. Türkiye’de adaletin bağımsız biçimde sağlanmasını koruyan ve garanti altına alan bir Kurul olmaksızın, genel manada Türkiye’de hukukun üstünlüğü için ve mahkemelere yolu düşecek Türk vatandaşları da dâhil herkes için bağımsız, adil ve tarafsız mahkemelere erişim adına çok az umut vardır.





ENCJ bir kez daha hiçbir yasal süreç ya da sebep olmaksızın hukuksuz bir biçimde görevinden ihraç edilen, tutuklanan ve hüküm giyen hâkim ve savcılarla dayanışma içinde olduğunu belirtmek istiyor ve ilgili Türk otoritelerine tutuklu hâkim ve savcıların hızlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir mahkeme safahatı sağlama çağrısı yapıyor.





ENCJ ayrıca yurt dışında sığınma imkânı bulabilen Türk hâkim ve savcılarına Türkiye’de adalet ve hukukun üstünlüğü için ayağa kalkma ve seslerini yükseltme çağrısı yapıyor.

ENCJ Yönetim Kurulu

Brüksel, 8 Aralık 2020”