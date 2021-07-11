Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Yargıçlar Birliği'nden tutuklu hakim ve savcılar için bildiri /11 Temmuz 2021 13:36

Avrupa Yargıçlar Birliği'nden tutuklu hakim ve savcılar için bildiri

Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle yakından ilgilenen Avrupa Yargıçlar Birliği, cezaevlerindeki hakim ve savcılar ile ihraç edilen yargı mensuplarına dair bir bildiri yayınladı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupa Yargıçlar Birliği (MEDEL), 15 Temmuz’un 5. yılında İtalya’nın Floransa şehrinde toplandı. 15 Temmuz ile ilgili bir bildiri yayınlayan MEDEL, “YARSAV Başkanı Murat Aslan ve hukuksuzca cezaevlerinde tutulan tüm mahpuslar derhal serbest bırakılsın. Hukuksuzca ihraç edilen tüm hakimler, savcılar ve avukatlar görevlerine dönsün.” dedi.

KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği eski Başkanı Murat Aslan, 2019’da Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

18 BİN HAKİM VE SAVCIYI TEMSİL EDİYOR

1985 yılında kurulan Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupa Yargıçlar Birliği, 1995 yılında Avrupa Konseyi tarafından istişari sivil toplum kuruluşu olarak kabul edildi. MEDEL şu anda Avrupa’daki  23 hakim ve savcı birliğini bir araya getiren çatı örgüt konumunda. 16 Avrupa ülkesindeki yaklaşık 18 bin hakim ve savcıyı temsil ediyor.


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