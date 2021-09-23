Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupa yasasını yapıyor: Telefon şarjlarının hepsi standart olacak /23 Eylül 2021 09:33

Avrupa yasasını yapıyor: Telefon şarjlarının hepsi standart olacak

Avrupa Komisyonu, elektronik cihazların şarj girişlerinin aynı standartta olması ile ilgili bir direktif hazırladı.

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Markalar ve cihazlar arasında uyumu amaçlayan taslağa göre Apple, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları için şarj girişlerini 2024'e kadar USB-C ile uyumlu hale getirmek zorunda kalacak.

Apple ise Avrupa Birliği'nin (AB) şarj aletlerini standartlaştırma girişimine "inovasyonu baltalayabileceği" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yasa taslağının içeriği

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Komisyonu, 23 Eylül Perşembe günü sunulacak taslakta, bütün elektrikli cihaz üreticilerinden USB-C türü şarj noktası kullanılan bütün cihazların ve hızlı şarj yazılım protokollerinin farklı markalar ve cihazlarda karşılıklı çalışabilir şekilde uyumlu hale getirilmesi talep edilecek.

Yeni kurallar cep telefonlarının yanı sıra tabletler, kulaklıklar, kameralar ve hoparlörleri de kapsayacak. Komisyon yetkilileri yasa ile şarj aletlerinin değil, şarj giriş noktalarının uyumlaştırılacağına vurgu yapıyor. Ayrıca elektronik okuyucu ve kablosuz şarj aletleri de yasa kapsamına girmeyecek.

Yeni yasada üreticilerden her yeni akıllı telefon ile şarj aleti satışını durdurmaları, bunun yerine tüketicilere eski şarj aletlerini kullanma seçeneği sunmaları da istenecek. Taslaktaki bu madde ile AB'deki yıllık toplam elektronik atığı 980 tona düşürülmesi hedefleniyor.

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Yasa taslağının önümüzdeki yıl yasalaşması bekleniyor ve üye devletlerden yasanın bir yıl içinde iç hukuka aktarması isteniyor. Bu sürecin ardından üreticilere yaklaşık bir yıllık adaptasyon süresi tanınacağı ve 2024'ün ortası itibariye uygulamanın hayata geçmiş olması planlanıyor.
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