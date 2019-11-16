Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren finanse etmeyecek /16 Kasım 2019 00:08

Avrupa Yatırım Bankası 2022'den itibaren finanse etmeyecek

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı. Brüksel'de çevre krizi kapsamında aylardır yoğun tartışmalara neden olan konu açıklığa kavuşturuldu. Avrupa Komisyonu kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının engellenmesini öngören kararı memnuniyetle karşıladı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise açıklamayı 'tarihi' olarak niteledi.

Fransa ve Almanya kararı destekledi

tr.euronews.com'da yer alan habere göre merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin finans kurumu olarak işliyor ve üye devletler tarafından destekleniyor.

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, perşembe günü yapılan oylamada Fransa ve Almanya dahil 19 ülkenin yeni projeyi desteklediğini duyurdu. Doğal gaz ve nükleer enerji tartışmaları birçok ülkenin çekimser kalmasına yol açtığı ifade edildi.

AB çevre projelerine 1 trilyon euro yatırım yapacak
Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, "Fosil enerjilere yatırım yapmayı durduracağız, çevre için en büyük yatırımları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Yatırım Bankası önümüzdeki 10 yıl içinde çevre projelerine 1 trilyon euro ayırmayı planladığını duyurdu.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Andrew McDowell, "2025 yılına kadar iki eurodan biri çevre projelerine ayrılacak." dedi.

AB'nin verilerine göre geçen yıl AYB, 2 milyar euroluk fosil yakıt projesi finanse etti. AYB'nin 2013'ten bu yana finanse ettiği fosil yakıt projelerinin değeri ise toplam 13,4 milyar euroyu buldu.
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