Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Yatırım Bankası Ukrayna için 1 milyar euro ayırdı /11 Şubat 2025 11:18

Avrupa Yatırım Bankası Ukrayna için 1 milyar euro ayırdı

Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calvino ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy 10 Şubat 2025, Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen brifinge katıldılar.

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Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Calvino Ukrayna'nın 'şu anda en önemli öncelikleri" olduğunu ve banka ile Ukrayna arasında 'kamu sektörü ve özel sektörde yaklaşık 1 milyar euroluk yatırımı harekete geçirecek anlaşmalar' imzalandığını belirtti.

AB'nin kredi veren kolu olan Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Pazartesi günü Ukrayna'nın toparlanması ve kalkınması için yaklaşık 1 milyar euro tutarında yeni mali destek açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Nadia Calvino, Ukrayna'ya yönelik mali ve altyapı desteği konusundaki görüşmelerinin ardından Pazartesi günü Kiev'de ortak bir konferans düzenledi.

Calvino, "Ukrayna'ya olan bağlılığımız sarsılmaz ve Avrupa Yatırım Bankası şu anda ülkenin ana yatırım ortağı olmasa da ana yatırım ortaklarından biri," dedi.

Ziyaret sırasında imzalanan anlaşmalar, kritik altyapı, enerji sistemleri, su temini ve okul sığınaklarına odaklanan yaklaşık 1 milyar euro değerinde kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirecek.

Ayrıca, cephe hattında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek üzere Ukrayna'nın önde gelen bankaları aracılığıyla yaklaşık 500 milyon euro aktarılacak.

Calvino, EIB'nin okullaşma, sağlık hizmetleri ve temiz su temini alanlarındaki yatırımlara öncelik verdiğini ve özellikle konut sektöründe gerekli finansmanın ölçeğini belirlemek üzere görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.
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