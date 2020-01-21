Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber /21 Ocak 2020 20:32

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber

Türkiye'ye en çok kredi veren yabancı kuruluşlardan Avrupa Yatırım Bankası, "Türkiye, AB seviyesine doğru bir değişim sağlamazsa, bu ülkeye vereceğimiz borçlarda daha önceki gibi seçici davranacağız" açıklamasını yaptı.

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Avrupa Birliği'nin bankacılık alanındaki uzantısı olan Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye için kritik bir açıklama geldi. Geçen yıl Türkiye'ye kredi vermeyi iptal eden Avrupa Yatırım Bankası, aynı uygulamalarına 2020 yılında da devam edileceğini açıkladı.

Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan, Avrupa Merkez Bankası’nın sözcüsü, son dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışması dolayısıyla kredi verme konusunda çok sıkı kurallar uygulanacağını açıkladı.

Banka sözcüsü, çok seçici davranacaklarını belirterek, “Avrupa Birliği seviyesine doğru bir değişim olmazsa, son birkaç yılda olduğu gibi yine Türkiye’ye kredi verme konusunda çok seçici davranacağız” dedi.  
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