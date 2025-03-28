Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa bu hafta sonu yaz saatine geçiyor: Bir ülke hariç /28 Mart 2025 11:25

Avrupa bu hafta sonu yaz saatine geçiyor: Bir ülke hariç

Avrupa’da saatler cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03.00’te bir saat ileri alınacak. Böylece akşam daha geç olacak ve Türkiye ile saat farkı da yeniden bir saate inecek. Değişiklik tüm AB’de geçerli olacak.

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Saat değişiklikleri her 6 ayda bir tartışma konusu oluyor. Bazıları, gün ışığından daha fazla yararlanmanın faydalı olduğunu söylerken, bazıları da uyku düzenini bozduğunu ve sağlıksız olduğunu savunuyor. AB ise, yaz saati mi yoksa kış saati mi kalıcı olsun, tartışmasında bir sonuca varamadığı için, saatlerin yaz- kış ayarlanması sistemi devam ediyor.

Avrupa’da İzlanda, yıllardır kış saati- yaz saati uygulamasını yapmıyor. Türkiye’de de saatler yaz saatine göre ayarlanmıştı. Şimdi ise Ukrayna, Türkiye’nin aksine kış saatini kalıcı olarak sürdürme kararı aldı.

RUSYA’YA KARŞI SAAT AYARI
Sözcü'nün haberine göre Ukrayna’nın amacı tek tip bir Kiev saati getirerek, kendilerini Rusya’dan açıkça farklılaştırmak, güvenlik durumunu da buna göre değerlendirmek. 
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