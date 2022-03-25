Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa yaz saatine geçiyor /25 Mart 2022 18:12

Avrupa yaz saatine geçiyor

Avrupa'da yaz saatine geçiş kapsamında saatler bir saat ileri alınıyor.

SHABER3.COM

Gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl yapılan yaz saati uygulaması Avrupa’da başlıyor.

Saatler, 26 Mart Cumartesi gününü 27 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınacak.

Türkiye’de ise Yaz Saati Uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak. Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye inecek.

Avrupa'da "yaz saati" uygulaması 30 Ekim'de, ABD'de ise 6 Kasım'da sona erecek.
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