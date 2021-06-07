Avrupa yaz tatiline hazırlanıyor

Almanya’da 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değeri 30’un altına düştü. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) bugünkü verilerine göre 7 günlük insidans değeri 29,7’ye geriledi. 30’un altında bir değer son olarak 13 Ekim’de kaydedilmişti. Günlük yeni vaka sayısı ise 3 bin 165.







DW'nin haberine göre bir süredir her eyalette düşüş eğiliminde olan vaka sayılarıyla, yerel yönetimler tedbirleri gevşetti. Bu kapsamda konaklama hizmetleri de yeniden sağlanmaya başlandı. Aralarında turistik bölgeler olan Baden Württemberg ve Bavyera eyaletleri gibi pek çok eyalette oteller yeniden açıldı. Mecklenburg-Vorpommen eyaleti de bugün itibarıyla başka eyaletlerden gelen ziyaretçilerin konaklamasına izin veriyor.







Branderbug eyaleti ve başkent Berlin’de ise otellerin 11 Haziran’da açılması planlanıyor. Dış mekanlarda hizmet veren Berlin’deki restoranlar Cuma günü içeride de müşteri almaya başlayacak.





Son haftalarda hayata geçirilen bu gevşemelere kadar Almanya’da bazı istisnalar dışında Almanya’da turistik amaçlı konaklamalara izin verilmiyordu.





Diğer yandan Almanya’da federal hükümetin Avrupa ülkelerine yönelik ciddi bir seyahat uyarısı da bulunmuyor. Almanlar arasında en popüler turizm rotaları olan İspanya, İtalya, Yunanistan ve İsviçre gibi ülkelere yönelik bu yaz seyahat hareketliliği bekleniyor. Bu ülkelerden tatil yapıp Almanya’ya geri dönen yolculara karantina uygulanmıyor. Sadece havayoluyla seyahat edenlerin negatif PCR testi ibraz etmesi gerekiyor.





İşte Almanya’nın vatandaşları için bazı Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat kuralları ve bu ülkelerdeki salgın kısıtlamalarındaki son durum.





İSPANYA





İspanya’ya AB ve Schengen bölgesi ülkelerinden girişte herhangi bir kısıtlama yok. Ancak riskli ülkelerden gelen yolcuların test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Popüler tatil destinasyonu Mallorca'da gece sokağa çıkma yasağı 7 Haziran’da kaldırılacak. Almanya’dan gelen ve aşı olan yolcuların 20 Haziran’dan itibaren PCR testi olma zorunluluğu da kaldırılacak.





PORTEKİZ





AB ülkelerinden gelen yolculara PCR testi zorunluluğu dışında bir kısıtlama uygulanmıyor. Ülkede restoranlar, barlar, sinema ve tiyatrolar 22:30'a kadar açık. Portekiz 1 Mayıs’tan itibaren, salgınla mücadele acil duruma son vermişti.





FRANSA





Almanya’da Robert Koch Enstitüsü Fransa'yı risk bölgesi kategorisinde tutuyor. Ülkede restoranlar ve mağazalar ise bir süre önce yeniden açıldı. Otellerde konaklamalara izin verilirken, akşam 9’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğu devam ediyor.





YUNANİSTAN





Almanya Yunanistan’ı risk bölgesi olarak görüyor. Ancak ülkede turizm sezonu açıldı ve pek çok AB ülkesinden turistler Yunanistan'ı ziyaret etmeye başladı. Ülkeye girişte karantina zorunluluğu yok, kafeler, restoranlar ve müzeler açıldı. Gece 12:30’dan sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması var.





İTALYA





İtalya da Almanya’nın riski ülkeler kategorisinde yer alıyor ve gerekmedikçe turistik seyahatlerin yapılmaması isteniyor. Ülkede pek çok turistik faaliyete yeninden imkan tanınıyor, kapalı yerlerde maske takılması zorunluluğu devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması gece 23:00’te başlıyor. Ülkeye girişlerde negatif PCR testi gösterme zorunluluğu devam diyor. Ülkede günlük vaka sayısı bir süredir kayda değer şekilde düşüyor.





HOLLANDA





Hollanda'da ülke içindeki kısıtlamalar büyük oranda kalksa da, başka ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik sıkı tedbirler sürüyor. Hollanda'ya gitmek isteyenler negatif PCR testinin yanında 10 günlük karantinaya girmeyi göze almak zorunda. Aşılarını yaptırmış olan yolculara da herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor. Oteller, kamp alanları, mağazalar, restoranlar açık; sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı.