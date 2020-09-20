Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Airbnb rahatsızlığı: 22 kentten çağrı /20 Eylül 2020 09:48

Avrupa'da Airbnb rahatsızlığı: 22 kentten çağrı

Avrupa'dan 22 kent Airbnb ve diğer kısa vadeli tatil kiralama platformlarına karşı katı kurallar getirilmesi için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Belediyeler söz konusu platformlar yüzünden emlak fiyatlarının arttığını, halkın da kiralık ev bulmakta zorlandığını ileri sürüyor.

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Paris, Barselona, ??Floransa ve Berlin'in de aralarında bulunduğu 18 turistik kentlerin temsilcileri söz konusu sitelerle ilgili yeni bir yasal çerçevenin getirilmesi için AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ile görüştü.

Euronews'te yer alan haberde bazı şehirler kısa kiralamalara sınırlama getirdi ve yasa dışı kiralamalarla mücadele kararı aldı. Ancak AB nezdinde bir yasal çerçeve oluşturulmadan Airbnb gibi şirketlerle mücadele etmenin mümkün olmayacağı düşünülüyor.

Paris şehri geleneksel konut kiralama şirket statüsünde çalışmadıkları için Airbnb ve Wimdu’ya dava açmıştı. Ancak geçen aralık ayında Avrupa Adalet Divanı Fransa'nın talebini geri çevirdi.

Eurocities ittifakı AB'nin, Vestager'ın ofisi tarafından hazırlanan Dijital Hizmetler Yasası'nın bir parçası olarak, kira verilerini yerel makamlarla paylaşmaları için AB'nin platformları zorlamasını istiyor.

Ayrıca, kiracılara yıllık gecelik konaklama sayısı sınırlandırması talep ediliyor.

Söz konusu şirketler ise ev kiralamadıklarını sadece konut sahipleri ile kiracıları buluşturduklarını ileri sürüyor.
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