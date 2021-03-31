Avrupa'da AstraZeneca aşısı krizi sürüyor: Almanya'da 60 Yaş altına yasaklanıyor











STIKO’nun kararı öncesinde, Alman sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının kullanımının ülkede bazı bölgelerde yeniden durdurulduğunu açıklamıştı. Kararın nedeni, daha önceki gibi, aşı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına rastlanması.

Paul Ehrlich Kamu Sağlığı Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca aşısını kısa süre önce olanlar arasından 31 kişide ender rastlanan türden bir kan pıhtılaşması görüldü. Bu kişilerin 9’unun yaşamını yitirdiği ve iki vaka hariç hepsinin 20 ile 63 yaş arası kadınlar olduğu belirtiliyor.

Bu ayın başında birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde ‘sinüs ven trombozu’ adı verilen kan pıhtılaşmasına rastlanması nedeniyle aşının uygulanmasını geçici olarak durdurmuş, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yetkililerinin incelemelerinin ardından ise, aşının yararlarının risklerinden çok daha yüksek olduğu gerekçesiyle durdurma kararı geri çevrilmişti.

Kararı geri çeviren Avrupalı sağlık yetkilileri ayrıca olası riskler ve yan etkiler hakkında doktorlar, diğer sağlık çalışanları ve aşı olacak kişilere uyarıda bulunulması gerektiğinin de altını çizmişti.

Avrupa’dan gelen veriler Kanada’ya da geri adım attırdı





Diğer taraftan, dün Kanada’da, AstraZeneca’nın Corona virüsü aşısının “yararlarıyla ilgili belirsizlikler” gerekçe gösterilerek aşının 55 yaş altı bireylerde kullanılması askıya alındı.





Kararla ilgili açıklama yapan Kanada Ulusal Aşı Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Shelley Deeks, Avrupa’dan gelen yeni veriler ışığında bu kararı aldıklarını, yan etki riskinin şu an 100 binde bir olarak belirlendiğini söyledi. AstraZeneca’nın yan etki risk oranı daha önce milyonda bir olarak açıklanmıştı.





Berlin’de iki devlet hastanesinde ise bugün açıklanan karara göre 55 yaş altı kadın sağlık çalışanlarına da AstraZeneca aşısı uygulanmayacak. Almanya’nın batısındaki beş üniversite hastanesi yetkilileri ise daha genç yaştaki kadınlara da AstraZeneca aşısı yapılmaması çağrısı yaptı.





Bu çağrının, olası riskler karşısında koruma amaçlı yapıldığını söyleyen Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı ayrıca, “Berlin’de henüz ciddi bir yan etkiye rastlamadık” dedi ve aşı olanlara, aşının virüsü karşı yararlı olduğundan emin olmalarını söyledi.