Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamaları esnetiyor /07 Nisan 2020 11:37

Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamaları esnetiyor

Koronavirüs yeryüzünde yayılmaya devam ediyor. Bu sabah itibarıyla dünya genelinde vaka sayısı bir milyon 348 bin olarak belirlendi. 74 bin kişi yaşamını yitirdi, 277 bin kişi virüsü yendi. Salgınla ilgili ayrıntılar...

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Danimarka'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan anaokulları ve ilkokullar 15 Nisan'da yeniden açılıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, anaokulu ve ilkokulların açılmasının, önlemlerin esnetilmesinin en büyük aşaması olduğu belirtildi. Ancak hükümet vatandaşlara çağrı yaparak, sosyal yaşamdaki bir dizi kısıtlamanın aylarca sürebileceği uyarısında bulundu. 

Çekya hükümeti de epideminin etkisini azaltmak amacıyla getirilen bazı kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı. Ülkede bisiklet tamirhaneleri ve yapı marketleri kapılarını yeniden açtı. Yakın temas gerektirmeyen golf ve tenis gibi sportif faaliyetler de yapılabilecek. 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz restoranların önemli bir kısmının 14 Nisan'dan itibaren faaliyetlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Ancak Avusturya'da sokağa çıkış kısıtlamalarına Nisan ayının sonuna kadar devam edilecek. Okullar ise Mayıs ortasına kadar kapalı kalacak.
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