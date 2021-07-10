Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da Biontech ve Moderna aşılarının olası yan etkilerine bir yenisi daha eklendi /10 Temmuz 2021 11:54

Avrupa'da Biontech ve Moderna aşılarının olası yan etkilerine bir yenisi daha eklendi

Avrupa Birliği İlaç Düzenleyicisi, mRNA koronavirüs aşılarının olası yan etkileri arasına kalp rahatsızlığını da ekledi.

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Avrupa'nın İlaç Düzenleme Kurulu yaptığı açıklamada, çok nadir görülen kalp iltihabı ile Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşıları arasında olası bir bağlantı bulduğunu belirterek, aşıların faydalarının herhangi bir riskten daha ağır bastığını vurguladı.

ABD ilaç kurumu nadir görülen kalp rahatsızlığı için Pfizer ve Moderna aşıları bilgi formuna uyarı ekleyecek.

AB İlaç Düzenleyicisi Pfizer, BioNTech ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA tipi koronavirüs aşılarının olası yan etkileri arasına kalp zarı iltihabının da eklenmesini önerirken; kaçış sendromu hastalığı olan kişilerin Johnson & Johnson'un koronavirüs aşısını kullanmamalarını tavsiye etti.

Geçtiğimiz ay, ABD Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu ergenlerde ve genç yetişkinlerde nadir görülen kalp enflamasyonu için Pfizer/BioNTech, ve Moderna kovid-19 aşılarının bilgi formuna hızla bir uyarı eklemeyi planladığını açıklamıştı.
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